Lenovo presenteert een laptop met omvouwbaar scherm

Modulair

Wat we verder veel zien op MWC, dat is modulaire apparaten. Xiaomi presenteerde er gisteren al wat van tijdens zijn presentatie: een toestel met een losse lens die je via magneten op het toestel zet. Lenovo komt met Magic Bay-toevoegingen, waardoor je je laptop kunt uitbreiden. Het zijn accessoires voor op je scherm die iets met je pc kunnen doen, zoals een soort klein extra schermpje dat je op je scherm zet. Handig voor als je onderweg werkt en niet per se ruimte hebt voor een tweede scherm (laat staan dat je dat bij je zou hebben).

Een ander nieuw concept van Lenovo is de Tiko, een scherm dat kan inschatten hoe je je voelt. Ook is er een Tiko Pro, dat is ook een scherm, maar die kan een soort widgets draaien waarmee je bijvoorbeeld als je gamet extra info kunt krijgen over hoe je laptop presteert. Tot slot zien we ook wel brood in de zonnepanelen van de Yoga Solar PC. Dit is een conceptlaptop waarmee je niet altijd meer bang hoeft te zijn dat je batterij opgaat, omdat er zonnepanelen op bevestigd zijn.

In de nacht heb je daar weinig aan, maar als je lekker buiten wil werken in de zomer is dat natuurlijk perfect. Er zitten maar liefst 64 zonnepanelen op de laptop, maar verwacht geen wonderen. Je hebt nog steeds je accu nodig, maar met 20 minuten zonlicht kun je een uur video kijken. Je zou denken dat die zonnepanelen het apparaat nogal zwaar maken, maar het weegt maar 1,22 kilogram en is 15 millimeter dik.

Mooie nieuwe concepten dus, waarvan we hopen dat er toch tenminste een over een paar jaar ook echt in de winkel ligt. Als wij mogen kiezen, de Yoga met zonnepanelen graag.