​Lenovo maakt transparante laptop: zo ziet dat eruit

Als je je de film Minority Report nog kunt herinneren, dan weet je dat je door de schermen heen kon kijken. En natuurlijk dat Tom Cruise in zijn vinger kneep en daarmee beïnvloedde wat er op die schermen gebeurde. Het zag er allemaal hypermodern uit, maar we lijken steeds dichterbij die doorschijnende schermen te komen. Lenovo maakt zelfs een hele laptop die transparant is.

Here's another look at that transparent laptop concept Lenovo's bringing to MWC. pic.twitter.com/uH2g98q64Q

Waar het fenomeen wel begint te landen is bij laptops. Lenovo schijnt een transparante laptop in de maak te hebben. Het apparaat komt voorbij in een nieuw lek en het lijkt erop dat het toetsenbord aanraakgevoelig is. Het scherm zelf is transparant, waarbij uiteraard ook de achterkant van de laptop transparant is. We zijn inmiddels gewend dat Lenovo tijdens Mobile World Congress in Barcelona ofwel zelf ofwel met zijn telefoonbedrijf Motorola met een conceptmodel op de proppen komt en dit lijkt daar zeer geschikb voor te zijn.

We deelden het ook al tijdens CES 2024, de grote techbeurs in Las Vegas. Daarin werd duidelijk dat televisiemakers druk bezig zijn met het maken van transparante schermen waarmee je ook een soort 3D-effect creëert. Tegelijkertijd is er natuurlijk meer technologie om ons heen. Bij smartphones zien we het nog niet echt veel, die transparantie schermen, maar dat is een kwestie van tijd.

Here is what #Lenovo is going to showcase in #MWC24 . Transparent laptop. Via:. @windowsreport https://t.co/Qkfbb8PgcU pic.twitter.com/jqTCJf55K5

Lenovo conceptlaptop

De bekende lekker Evan Blass (@evleaks) komt met het lek, dat waarschijnlijk direct bij Lenovo vandaan komt. We zien hierop twee conceptlaptops, waarvan er eentje zo doorschijnend is dat de andere er doorheen zichtbaar is. Helemaal origineel is het niet: Samsung kwam hier al mee tijdens CES 2010 (!), maar nu lijkt het doorschijnende scherm steeds meer uit de sferen van concepttoestellen te kruipen en meer richting commerciële release te gaan.

Wel kun je je afvragen waarvoor zo’n transparante laptop handig is. Ten eerste wil je waarschijnlijk niet dat mensen meelezen met wat je aan het doen bent, en als je dat wel wil, dan is het ook niet handig, want alles is dan in spiegelbeeld. Waar een televisietoestel op een muur hangt en daardoor een neutrale achtergrond heeft, is dat bij een laptop niet het geval. Dus naast dat het voor andere mensen een beetje opmerkelijk zal zijn, is het ook voor jezelf als gebruiker niet ideaal. De ene keer is je achtergrond gewoon je bureau of een muur, maar het komt vaak genoeg voor dat mensen de laptop even openklappen in de trein of op de bank. Dan gaat de achtergrond ze toch misschien parten spelen en heb je alsnog iets nodig wat dan als dichte achtergrond geldt.

De laptop lijkt te draaien op Windows 11. We zijn benieuwd of Lenovo er inderdaad tijdens MWC mee komt, maar gezien de lekken die al zijn geweest en vooral de timing ervan, verwachten we deze eyecatcher wel op de beurs.