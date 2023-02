Waarom de oprolbare smartphone van Motorola echt een concept is

Motorola liet hem een half jaar geleden al zien, maar nu prijkt hij op MWC, waar hij constant kan rekenen op een groepje mensen om hem heen: de oprolbare smartphone van Motorola. Het apparaat heet Rizr, wat geen spelfout is op de bekende Razr : het is namelijk nog een concept. En dat blijft het waarschijnlijk ook.

Motorola Rizr

De Motorola Rizr is erg leuk om te zien: hij is vrij klein van formaat, maar heeft dat scherm dat dus in de telefoon kan worden gerold. En uitgerold biedt het dus aanzienlijk meer schermruimte (1,5 inch meer: 6,5 inch in totaal) om naar te kijken. Het scherm schuift naar boven: gaat hij weer naar beneden, dan wordt dit scherm zichtbaar aan de achterkant van het toestel. Erg interessant, want je kunt daarop dan bijvoorbeeld meldingen weergeven, alsof het dan toch wel een beetje een vouwbare Razr is.

Motorola maakte het toestel, dat te zien is naast de uitschuifbare laptop van moederbedrijf Lenovo, niet om er een commercieel succes van te maken. Het is een test om te zien wat zulke technologie kan en doet. Het lijkt allemaal wat fragiel, zeker bij de laptop, maar het blijkt allemaal vrij stevig in elkaar te zitten. In principe is het ook zo gek nog niet: hoe meer verticaal je scherm immers is, hoe beter je er social media op kunt bekijken, zoals TikTok.