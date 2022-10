Motorola toont smartphone met oprolbaar scherm

Vandaag start het Lenovo Tech World event. Een van de eerste innovaties die daar getoond werden, was een Motorola concept smartphone met een oprolbaar scherm. Het toestel heeft, ‘opgerold’, een scherm van 5 inch. Met een druk op een knop aan de zijkant rolt het scherm uit tot een afmeting van 6,5 inch. In tegenstelling tot eerdere concepten van andere fabrikanten kiest Motorola voor een scherm dat verticaal uitschuif. Daarmee zou het dus eerder een concurrent moeten worden van toestellen als de Galaxy Flip en Motorola’s eigen opvouwbare RAZR in plaats van de ‘traditionele’ Fold’s die horizontaal openvouwen om een groter scherm te huisvesten.

Op zoek naar innovatie

De afgelopen jaren zijn spectaculaire innovaties in de smartphonewereld dun gezaaid. De meest spraakmakende vernieuwing waren feitelijk de opvouwbare smartphones. Die werden in 2019 door Samsung en Huawei voor het eerst op de markt gebracht. Echter, na drie jaar hebben deze toestellen – inmiddels zonder Huawei – de smartphone markt nog niet veroverd. Het is een niche product met gepeperde prijskaartjes.

Of toestellen met een oprolbaar scherm, waar Motorola nu dus mee experimenteert, daar verandering in kunnen brengen? Dat zal de tijd moeten leren. Een heuse killer-app of toepassing ontbreekt nog bij de opvouwbare toestellen. Dat is, zo bleek ook bij de komst van de eerste touchscreen smartphones, van wezenlijk belang om tot succes te kunnen leiden.