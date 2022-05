Motorola RAZR3 ‘clamshell smartphone’ gespot

De Motorola RAZR was rond 2005 een van de populairste must-have GSM’s. Waarom? Hij was voor die tijd, en zeker voor een zogenoemde clamshell phone, ultradun en licht. Nog voordat de iPhone ten tonele verscheen was de Motorola RAZR hét mobiele fashion statement. Uiteindelijk, in het kielzog van de iPhone en alle ‘eenheidsworst-smartphone-designs’ verdween de RAZR van het mobiele wereldtoneel.

Clamshell phone is terug van weggeweest

Totdat een nieuwe generatie ‘clamshell phones’ opdook. Samsung en Huawei maakten enkele jaren geleden de eerste ‘opvouwbare smartphones’. Duur, en geen doorslaand succes, maar voor Motorola het teken om de RAZR clamshell nieuw leven in te blazen. Inmiddels zijn er al twee versies geïntroduceerd en de derde, als we de geruchten mogen geloven, staat in de steigers.

Deze week doken de eerste kiekjes op van wat de Motorola RAZR3 zou moeten worden. De foto’s zijn aanbeland bij @Evleaks, al jarenlang een van de meest beruchte, en succesvolle, lekbronnen voor nieuwe (smart)phones. In hoeverre hij deze keer de waarheid benadert, zal moeten blijken als Motorola de nieuwste versie van de RAZR onthult. Dat zou ergens deze zomer moeten gebeuren, aldus de bron. En dan eerst in China. Een wereldwijde lancering van de RAZR3 zou voor later dit jaar op de planning staan.