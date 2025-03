Camera of telefoon? Xiaomi lanceert Xiaomi 15 Ultra

Het toestel heeft verder een 6,73 inch amoled-scherm met een resolutie van 32 x 1440 pixel en 522 ppi. De piekhelderheid is 3200 nits, wat moet helpen bij het aflezen van het scherm in felle zon. Er is speciaal glas gebruikt om het toestel heel te houden als hij valt (Xiaomi Shield Glass 2.0) en op het camera-eiland zit een laag Gorilla Glass 7i. Binnenin het toestel vind je een Snapdragon 8 Elite-processor wat geldt als een van de beste processoren voor smartphones van dit moment. De batterij is 5410 mAh en je kunt snelladen op 90 Watt bedraad en 80 Watt draadloos.

De Xiaomi 15 is veel kleiner dan de Ultra, met een 6,36 inch amoled-scherm. Verder deelt het veel overeenkomsten met de Ultra-variant. Alleen qua camera’s is het net even anders. Er is een camera minder: je hebt drie 50 megapixel-lenzen (hoofdcamera, telelens en groothoekcamera). Ook is de accu iets minder groot (5.240 ten opzichte van 5.410 mAh) en kan hij minder snel draadloos laden (50 Watt).

Xiaomi 15 Ultra prijs en beschikbaarheid

Xiaomi 15 Ultra is nu beschikbaar voor een vanafprijs van 1.1449,90 euro in de kleuren zwart, wit en zilverchroom, met een werkgeheugen van 16 GB en 512 GB opslag. 1 TB opslag is ook een optie.

Xiaomi 15 is nu beschikbaar voor een vanafprijs van 999 euro voor 256 GB opslag en 1099,90 euro voor 512 GB opslag. Hij is er in de kleuren zwart, wit, groen en liquid silver.

Naast de Xiaomi 15-serie heeft Xiaomi andere producten gepresenteerd. Zo komt het met een Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max en Xiaomi Smart Band 9 Pro (die laatste alleen in een nieuwe kleur). De step komt niet naar Nederland, maar de rest waarschijnlijk wel.