LEGO komt nu met zijn vrolijkste kunst-set ooit: Keith Haring

Haring had het kunsten absoluut niet van een vreemde: zijn vader was cartoonist. Al jong zat hij dus met zijn vader kunst te maken. Keith kreeg een onderhoudsbaantje in het Pittsburgh Arts and Craft Center in de jaren 70 en werd toen blootgesteld aan de kunst van onder andere Jackson Pollock en Jean Dubuffet. Het mooie is dat uiteindelijk die plek ook het toneel zou zijn van zijn eerste grote expositie. In 1978 studeerde Haring schilderkunst op de School of Visual Arts en hij werkte in een nachtclub. Het was dat moment dat beweging en beweeglijkheid belangrijker werd voor hem.

Keith Haring

In de jaren ‘80 maakte hij veel kunst in de metro van New York, waar hij witte krijttekeningen maakte op zwarte achtergronden. Onder andere zijn bekendste werk, de Radiant Baby, stamt uit die beginperiode. Uiteindelijk werd het van alles: honden, dansende poppetjes en zelfs ufo’s. Uiteindelijk zou hij ook veel commerciële kunst maken en schilderde hij over de hele wereld muurschilderingen. Hij wilde kunst bereikbaar maken: dat is hem goed gelukt.