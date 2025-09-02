Ja, het is echt Tom Holland in de nieuwe shortfilm van LEGO

Het ene moment is hij nog wel herkenbaar, maar er komen diverse momenten voorbij waarin Spider-Man-acteur Tom Holland volledig onherkenbaar is in de nieuwe shortfilm van LEGO. De productie komt als een verrassing: we wisten niet dat het Deense speelgoedbedrijf en de acteur dit aan het bekokstoven waren.

Never Stop Playing

De korte LEGO-film gaat niet om LEGO Spider-Man of uberhaupt een specifieke speelset. Het is eigenlijk een soort reclame voor spelen: lekker bouwen, lekkere LEGO’en en je fantasie in de vrije loop laten. Zo zou onderzoek aantonen dat kinderen de druk voelen om sneller volwassen te worden, terwijl juist speelplezier zo belangrijk is. Reden voor LEGO om Never Stop Playing te maken: een short van twee minuten waarin de acteur door allerlei werelden reist en de gedaante van diverse personages aanneemt.

Een ruimtesoldaat, een profvoetballer, een mini-fig, een directeur, een oudere man en een peuter: hij komt in vele versies voorbij, waarbij de ontwerper onze favoriet is (die zie je ook bovenaan dit artikel staan). Lekker fout, vol in de LEGO-bloemen en met een sik waar je u tegen zegt. Zelf zou de acteur spelen veel toepassen in zijn eigen leven: even met niets beginnen helpt zijn ADHD-brein enorm, maar ook het creatieve denken en even iets anders doen dan normaal, dat stimuleert hem heel erg. Hij legoode vroeger ook met zijn broers: dat maakt het extra bijzonder dat ook die in de film te zien zijn: Harry en Sam zijn te zien als verslaggevers die profvoetballer Tom interviewen.

LEGO-shortfilm met Tom Holland

LEGO is aantrekkelijk speelgoed, mede omdat het even niet op de iPad is. Althans, er zijn wel LEGO-games en apps, plus films en series, maar het echte spelen met de blokjes zoals dat vroeger veel meer werd gedaan, dan speelt zich toch echt af in de fysieke wereld. Het is fijn om de blokjes vast te houden, om de kleuren te zien, om er iets mee te creeren. Wat dat betreft snappen we op de redactie wel wat LEGO wil zeggen. Toch voelt het ook gek: natuurlijk is het belangrijk om te spelen en natuurlijk zegt een speelgoedmaker het. Plus: LEGO is al zo succesvol, heeft het dan nog meer reclame nodig?

Ja en nee: het had ook een reclame kunnen maken waarmee het zijn sets aanprijst. Het kan Tom Holland ook kunnen inzetten om allerlei sets te maken die dan weer verkocht kunnen worden. In plaats daarvan kiest het juist voor inspiratie en laat het niet alleen maar nieuwe LEGO-blokjes en -sets de revue passeren. Immers is het juist een van de sterkste punten aan LEGO dat het zo onverwoestbaar is en vaak van generatie op generatie wordt overgedragen. Nu zou dat laatste wel een heel Amerikaans plaatje geven, maar daarom is het goed dat het dus lekker algemeen wordt gehouden. Ga spelen. Punt.