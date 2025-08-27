LEGO boekt opnieuw sterke groei in eerste helft 2025

De LEGO Group heeft vandaag de cijfers bekendgemaakt over de eerste helft van 2025 en kan opnieuw indrukwekkende resultaten presenteren. Zowel de omzet als de winst groeiden met dubbele cijfers. Daarmee bleef LEGO de wereldwijde speelgoedmarkt opnieuw ruim voor.

Dubbele cijfers in omzet en winst

De omzet steeg met 12% naar een record van 34,6 miljard Deense kronen (ca. €4,6 miljard). De consumentenomzet groeide zelfs met 13%, dankzij een breed en innovatief portfolio dat wereldwijd aansloeg.

De operationele winst nam toe met 10% tot 9,0 miljard DKK, terwijl de nettowinst eveneens met 10% steeg naar 6,5 miljard DKK.

CEO Niels B Christiansen benadrukt dat de sterke prestaties te danken zijn aan de voortdurende innovatie en de inzet van meer dan 31.000 medewerkers wereldwijd: “Onze groei wordt gedreven door een groot en innovatief assortiment dat relevant blijft voor alle leeftijden en interesses. Dankzij de solide financiële basis kunnen we blijven investeren in capaciteit en strategische initiatieven die onze groei op de lange termijn stimuleren.”

Sterk en innovatief portfolio

In de eerste zes maanden bracht LEGO maar liefst 314 nieuwe sets op de markt – een record. Populaire thema’s waren onder andere LEGO City, Technic, Botanicals, Icons en Star Wars.

Bijzondere hoogtepunten waren:

LEGO Botanicals, populair rond momenten zoals Valentijnsdag en Moederdag.

Formule 1-partnerschap, met succesvolle productlanceringen en activaties tijdens Grand Prix-races.

Nieuwe samenwerkingen met BLUEY en ONE PIECE.

Een aankondiging van een meerjarige samenwerking met Pokémon, waarbij de eerste LEGO Pokémon-sets in 2026 worden verwacht.

De campagne “She Built That”, om meisjes wereldwijd te inspireren om te bouwen en hun creativiteit te gebruiken.

Daarnaast vierde LEGO op 11 juni de Internationale Dag van het Spel van de Verenigde Naties, met activiteiten in steden over de hele wereld.

Wereldwijde uitbreiding

Om de sterke vraag te ondersteunen, investeert LEGO fors in uitbreiding van de productiecapaciteit. Zo opende het bedrijf in april een nieuwe fabriek in Vietnam, de meest duurzame tot nu toe, en een nieuw hoofdkantoor voor de Amerika’s in Boston.

Verder wordt gewerkt aan een enorme investering van 1,5 miljard dollar in een fabriek en distributiecentrum in Virginia, VS, die in 2027 de deuren openen. Tegelijkertijd werden bestaande faciliteiten in Mexico en Hongarije uitgebreid.

Het aantal LEGO-winkels groeide naar 1.079 wereldwijd, met 24 nieuwe winkels in de eerste helft van 2025. Een belangrijke opening vond plaats in New Delhi, waarmee de positie in India verder werd versterkt.

Duurzaamheid centraal

LEGO zet stevig in op verduurzaming. Het bedrijf kocht in H1 2025 dubbel zoveel materialen in uit duurzame bronnen als een jaar eerder, en ligt op schema om eind dit jaar 60% van alle grondstoffen uit hernieuwbare of duurzame bronnen te halen.

Concrete innovaties zijn onder meer:

rSEBS: een nieuw, duurzamer materiaal voor LEGO-banden, gemaakt van gerecyclede visnetten, touwen en motorolie.

E-methanol: een nieuwe grondstof die wordt ingezet voor harde LEGO-elementen zoals wielassen en minifiguur-onderdelen, geproduceerd met hernieuwbare energie en CO2 uit bio-afval.

Christiansen besluit: “Kinderen en hun ouders verwachten terecht dat wij bijdragen aan een duurzame toekomst. We voelen ons bevoorrecht dat we in de positie zijn om te investeren in duurzame groei, niet alleen voor nu maar ook voor toekomstige generaties.”