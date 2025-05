LEGO Botanicals: het leukste setje bloemen voor moederdag

Friendly reminder! Zondag 11 mei is het Moederdag. Je hebt nog tijd om na te denken over het perfecte cadeau. Maar niet lang meer. Eén ding is zeker: een boeket bloemen is altijd een schot in de roos! Ze symboliseren liefde, zorg en dankbaarheid.

Dit jaar kun je iets bijzonders doen: bouw je eigen boeket! Want precies op tijd voor Moederdag brengt LEGO haar reizende bloementruck Le Florist naar Utrecht op 9 en 10 mei. De truck is onderdeel van een Europese tournee, maar dit zijn de enige twee dagen dat je ‘m in Nederland kunt bewonderen. Raak er geïnspireerd door alle kleurrijke bloemen, maak een selfie bij de selfie spot of neem gratis deel aan een interactieve workshop en maak je eigen LEGO bloem uit de LEGO Botanicals collectie. Een cadeau dat nooit verwelkt en een leuke activiteit om samen te beleven.

Le Florist

Op 9 en 10 mei 2025 parkeert de opvallende LEGO-truck op het Stationsplein in Utrecht, direct bij winkelcentrum Hoog Catharijne.

📍 Locatie: Stationsplein, Utrecht

📅 Vrijdag 9 mei: 12.00 – 18.00 uur

📅 Zaterdag 10 mei: 10.00 – 18.00 uur