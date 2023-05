Is stalking via AirTags voorgoed verleden tijd?

Sinds Apple de AirTag onthulde is het wat onrustig rond die apparaatjes. Geweldig natuurlijk dat je er je sleutels of je tas mee kunt terugvinden, maar toch iets minder als iemand hem aan je auto bevestigt en je naar huis volgt. Er volgden dan ook veel verhalen van creeps die dit toepasten. Maar, dat kan weleens verleden tijd zijn. Google en Apple hebben samen een nieuwe technische standaard ontwikkeld waarmee mensen die worden gestalkt hiervan op de hoogte worden gebracht.

AirTags

Google en Apple schrijven over de nieuwe specificatie die misbruik van Bluetooth-apparaatjes voor locatietracking moet tegengaan: “De eerste specificatie in zijn soort zal ervoor zorgen dat Bluetooth locatietracking apparaten compatibel zijn met ongeoorloofde tracking detectie en waarschuwingen op iOS en Android platforms. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security en Pebblebee hebben hun steun uitgesproken voor de ontwerpspecificatie, die best practices en instructies biedt voor fabrikanten, mochten zij ervoor kiezen deze mogelijkheden in hun producten in te bouwen.”

Apple blijft benadrukken dat het AirTag puur lanceerde voor gemoedsrust, maar dat het uiteraard het tegendeel ook kan bewijzen, dat had het bedrijf ook kunnen weten. Het is sinds de introductie wel met wat hulpstukken gekomen, zoals mogelijkheden om te zorgen dat je toch kon ontdekken of er een onbekende AirTag met je meeging, maar niets was heel wereldveranderend. De nieuwe soort standaard waarmee de bedrijven willen komen is een verbetering, zodat mensen vooral de voordelen uit AirTags en andere Bluetooth-tags kunt halen, hopen de bedrijven. Het is goed dat ze zien dat dit geen probleem is van de slachtoffers, maar van de techindustrie.