​Inspiratie voor je verlanglijst: 10 luxe techgadgets

Misschien wil je het gewoon een keer voor jezelf kopen als je jezelf wil verwennen, of misschien zet je het op je verlanglijst in de hoop dat iemand die vaak wat luxere cadeautjes koopt er iets mee doet: we hebben tien luxe techgadgets uitgezocht die ideaal zijn voor op je verlanglijst. Typisch dingen die je misschien niet zo snel zelf zou kopen, maar die wel heel erg leuk zijn om cadeau te doen of te krijgen.

1. Massagegun

Theragun is een van de meest bekende massageguns ter wereld, maar je kunt natuurlijk ook voor een andere kiezen. Het fijne aan een massagegun is dat ze vaak van verschillende koppen kunt voorzien. Ook kun je ze vaak een tandje harder of juist zachter zetten. Het is ideaal als je bijvoorbeeld alleen bent en lekker even wat wil losmasseren, of als je samen bent maar de ander niet zoveel kracht in zijn of haar handen heeft. Extra lekker als je net hebt gesport en je spieren wel wat liefde en aandacht kunnen gebruiken.

2. Drone

Er zijn natuurlijk een paar merken die drones maken en het is maar net wat je zelf het belangrijkst vindt. Wil je graag dat hij vooral zo lang mogelijk kan vliegen, of moet hij klein en handzaam zijn? Het is helemaal aan jou welke drone het beste bij je situatie past, maar in ieder geval is een drone een heel goed idee voor een verlanglijstje. Je kunt een heel toffe, extra dynamiek geven aan video’s, je kunt foto’s maken vanuit een heel andere hoek en je kunt andere mensen bijvoorbeeld blijmaken met een luchtfoto van hun huis. Of, als je heel fanatiek bent, kun je proberen om een heel goede dronepiloot te worden en zelfs aan dronewedstrijden meedoen.

3. Een kleine beamer

Je ziet ze de laatste tijd steeds vaker: kleine beamers waarmee je bijvoorbeeld als je in een tent slaapt of als je met vrienden buiten zit, via je telefoon waar je maar wil films en series kunt streamen. Of misschien wil je een foto-avondje organiseren? Als je een doek of een witte muur hebt, dan kun je overal een scherm creëren met je kleine beamer. Heel erg gezellig, omdat je heel snel het thuisbioscoopgevoel krijgt. Ook in deze tak van sport zijn veel verschillende opties: KODAK Luma 150 Pocket Projector is een optie, maar er zijn er ook mini-beamers die bijvoorbeeld iets groter zijn maar ook wat langer meegaan op een lamp.