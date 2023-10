​Inspiratie voor je verlanglijst: 10 gadgets voor rond de 50 euro

Je hoeft geen make-up tutorials te maken om te willen investeren in een led-ring. Zo’n ringlight schijnt heel goed op je gezicht en dat is vaak erg flatterend. Bijvoorbeeld handig als je gewoon een goede selfie wil maken (bijvoorbeeld omdat je die nodig hebt om banktransacties te verifiëren), maar ook als je streamt en wil zorgen dat je goed en wel in beeld bent. Je hebt dan immers wel genoeg dingen om je druk over te maken.

Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf welke slimme producten je thuis hebt, maar de Nanoleaf Essential-slimme lampenset is wel erg mooi. Dat komt vooral omdat de lampen zelf er bijzonder uitzien, waardoor ze ook in een open lamp zeer geschikt zijn. Bovendien kun je ze gebruiken in combinatie met slimme assistenten zoals Siri en de Google Assistent. Ook kunnen ze schijnen in ongeveer alle kleuren die je maar kunt bedenken, wat het een leuke gadget maakt om je huis een andere sfeer te geven.

3. Rubik’s Connected Cube

Een Rubiks kubus snel kunnen voltooien, dat is van menig persoon een droom. Een stille droom, dat wel. Misschien ook wel eentje waar je niet per se veel tijd in wil steken. Maar dat hoeft ook niet. Er is nu een Rubik’s Connected Cube die je met Bluetooth en een app helpt snel een Rubiks kubus te kunnen oplossen. Of, laten we eerlijk zijn, überhaupt kunnen voltooien, want dat kunnen we op de redactie ook lang niet allemaal. Plus, je kunt in de app ook tegen anderen strijden in het zo snel mogelijk oplossen van de kubus, dus dat is tof, want dat maakt het ook een interessante gadget voor doorgewinterde puzzelaars.

4. De Peak Design Tech Pouch

Als je een dag naar je werk gaat heb je veel gadgets bij je: laptop, oordopjes, smartphone, muis, en misschien nog wel een werktelefoon en een powerbank. Die apparaten, en dan ook nog alle kabels. Het is soms wat veel. De Peak Design Tech Pouch is gemaakt om al je tech in te bewaren, zodat draden niet door de war gaan, kleine geheugenkaartjes niet kwijtraken en alles vooral veilig blijft van de rest van je tas. Er zit een waterproof finish op het nylon, waardoor je ook niet al te bang hoeft te zijn als er een keer een spat water op terecht komt.