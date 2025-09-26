Horloges, robotstofzuigers en TV’s: Xiaomi toont nieuwe reeks aan slimme apparaten

Het Chinese bedrijf Xiaomi heeft deze week niet alleen de nieuwe Xiaomi 15T Series-smartphones aangekondigd, maar ook zeven nieuwe producten in het AIoT (Artificial Intelligence of Things)-segment. Denk aan producten voor entertainment, audio, gezondheid en schoonmaak, waaronder de Xiaomi Watch S4 41 mm, Xiaomi Robot Vacuum 5 en de Xiaomi TV S Pro Mini Led Series 2026. Hieronder lichten we de interessantste nieuwe producten uit.
Deze stijlvolle smartwatch heeft een 1,32-inch AMOLED-scherm van 1500 nits en komt beschikbaar in vier verschillende kleuren: zwart, mintgroen, wit en de uniek ogende Sunset Gold Edition. Met een resolutie van 466 bij 466 pixels en de High Brightness Mode kun je zelfs buiten duidelijke beelden op de horloge verwachten.
Daarbij is de Xiaomi Watch S4 41 mm uitgerust met uitgebreide gezondheids- en fitnessfuncties. Denk aan een verbeterde hartslagmeter die tijdens het sporten alles keurig bijhoudt, maar ook slaaptracking met multidimensionale analyse met de mogelijkheid om een verbeteringsplan van 21 dagen in te zien.
Meer dan 150 sportmodi zorgen er voor dat het niet uitmaakt of je in de sportschool staat, in het zwembad dobbert of op de piste staat: de smartwatch houdt alles bij. Daarnaast heeft de Xiaomi Watch S4 een sport-vlogfunctie, waarmee het mogelijk is om je smartphone op afstand te bedienen en zo een opname te starten. Met de accuduur tot acht dagen en de optie tot snelladen is deze smartwatch uiterst geschikt voor mensen met een druk en sportief leven.
De Xiaomi Watch S4 41 mm is verkrijgbaar voor een startprijs van 159,99 euro.
Met deze twee robotstofzuigers wil Xiaomi inspelen op de verschillende schoonmaakbehoeften van consumenten. Dankzij de enorme zuigkracht van 20.000Pa is het geen probleem voor deze robots om stof, dierenharen en grof vuil op te zuigen. Met extra functies als vuilherkenning en obstakelvermijding kun je de Robot Vacuum 5 en 5 Pro zorgeloos hun gang laten gaan.
Ze kunnen zelfs onder meubels van slechts 9,5 centimeter schoonmaken en bereiken daarmee dus plekken die reguliere stofzuigers niet kunnen bereiken. Beide modellen hebben volledige hoekdekking en tot 140 minuten aan gebruikerstijd. Daarbij kunnen ze gebruikmaken v an de Xiaomi Smart Home-app om verschillende modi te selecteren, en werken ze samen met Alexa en Google Assistant om ze met je stem te bedienen.
De Xiaomi Robot Vacuum 4 Pro komen verkrijgbaar voor 799,99 euro en de Xiaomi Robot Vacuum 5 voor 649,99 euro. Beide apparaten verschijnen op 5 oktober.
Deze open-ear oordopjes combineren een lichtgewicht en ergonomisch ontwerp met professioneel geluid. De naar buiten gekantelde oordopjes verdelen de druk gelijkmatig, waardoor vermoeide oren tijdens gebruik minder snel optreden. Daarbij past de flexibele memory-titaniumdraad zich aan verschillende oorvormen aan, zodat ze altijd goed blijven zitten, of je nou thuis op de bank zit of aan het sporten bent.
Met de Xiaomi Open Wear Stereo Pro-oortjes kun je genieten van een rijk, meeslepend geluid voor muziek, games en films. Verwacht diepe bassen, heldere hoge tonen en vloeiende middentonen, waardoor je elk detail duidelijk hoort. Natuurlijk zijn ze ook uitgerust met DImensional Audio, zodat de bewegingen van je hoofd invloed hebben op je entertainment.
De oortjes worden veilig bewaard in het bijgeleverde compacte, magnetische hoesje, dat in totaal voor 45 uur aan oplaadcapaciteit biedt. De oortjes zelf gaan tot 8,5 uur mee per oplaadbeurt, maar het is ook mogelijk om in 10 minuten tijd de oortjes voor 2 uur gebruik op te laden.
De Xiaomi OpenWear Stereo Pro komen in de kleuren Sand Gold en Graphite Black en kosten 149,99 euro.
Xiaomi brengt een drietal Mini LED-televisies uit in de formaten 55”, 65” en 75”. Met de aanwezige quantum dot-technologie en Mini LED-achtergrondverlichting worden er diepe zwarttinten, heldere highlights en levendige kleuren op het scherm getoverd. Natuurlijk worden ook alle moderne technologieën, zoals HDR10+ en Dolby Vision, ondersteund, en zie je dit alles in UHD 4K-resolutie. Daardoor zien films, series en sportevenementen er nog realistischer uit. Er is zelfs een Filmmaker Mode, waarmee films worden getoond zoals de regisseur het voor ogen had.
Een veelgehoorde kritiek bij televisies is de reflectie van licht op het scherm. De nieuwe tv’s van Xiaomi gebruiken echter zogeheten ‘low-reflection-technologie’ waarmee deze schittering vermindert. Zo kun je zelfs naar de TV blijven kijken wanneer fel licht aanstaat of binnen valt. De dubbele 15W-luidsprekers zijn met Dolby Atmos en Harman AudioEFX uitgerust en leveren een meeslepende audio-ervaring zonder dat er extra speakers aan te pas komen.
Speel je graag games, dan is het goed om te weten dat deze televisies een verversingssnelheid van 144 Hz hebben en dat deze zelfs verhoogd kan worden tot 288 Hz, waardoor je zeer accuraat games kunt spelen en je het niet hoeft af te leggen tegen je tegenstanders online. Tot slot worden ook Google TV, Apple AirPlay en Wi-Fi 6 ondersteund.
De Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026-televisies zijn verkrijgbaar met een startprijs van 649,99 euro.
Verder heeft Xiaomi ook de Smart Band 10 Glimmer Edition aangekondigd (verkrijgbaar voor 79,99 euro), alsmede de Xiaomi Smart Camera C701. Met al deze nieuwe apparaten wil het Chinese bedrijf met behulp van kunstmatige intelligentie de manier waarop mensen met technologie omgaan verbeteren en efficiënter dagelijks gebruik creëren.