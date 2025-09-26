Horloges, robotstofzuigers en TV’s: Xiaomi toont nieuwe reeks aan slimme apparaten

Het Chinese bedrijf Xiaomi heeft deze week niet alleen de nieuwe Xiaomi 15T Series-smartphones aangekondigd, maar ook zeven nieuwe producten in het AIoT (Artificial Intelligence of Things)-segment. Denk aan producten voor entertainment, audio, gezondheid en schoonmaak, waaronder de Xiaomi Watch S4 41 mm, Xiaomi Robot Vacuum 5 en de Xiaomi TV S Pro Mini Led Series 2026. Hieronder lichten we de interessantste nieuwe producten uit.

De Xiaomi Watch S4 41 mm

Deze stijlvolle smartwatch heeft een 1,32-inch AMOLED-scherm van 1500 nits en komt beschikbaar in vier verschillende kleuren: zwart, mintgroen, wit en de uniek ogende Sunset Gold Edition. Met een resolutie van 466 bij 466 pixels en de High Brightness Mode kun je zelfs buiten duidelijke beelden op de horloge verwachten.

Daarbij is de Xiaomi Watch S4 41 mm uitgerust met uitgebreide gezondheids- en fitnessfuncties. Denk aan een verbeterde hartslagmeter die tijdens het sporten alles keurig bijhoudt, maar ook slaaptracking met multidimensionale analyse met de mogelijkheid om een verbeteringsplan van 21 dagen in te zien.