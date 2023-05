Google schendt Sonos-patent: boete van 32,5 miljoen dollar

Bij multiroom audio kun je verschillende speakers in verschillende ruimtes dezelfde muziek laten afspelen, zodat je door je hele huis heen dezelfde muziek hoort. Het is iets waar Sonos beroemd mee is geworden en waar Google inzage in heeft gekregen toen de twee merken samenwerkten. Maar het is niet alleen Sonos dat de strijd zoekt met Google. Google heeft Sonos wel eens aangeklaagd voor de inbreuk op een patent over spraakbediening.

Het patent is wat minder uitgesproken dan je zou denken, hoewel er eigenlijk weinig producten zijn die qua uiterlijk veel overeenkomsten hebben. Google zou het patent hebben verbroken rondom de positionering van luidsprekers. Niet precies op welke plek ze staan, maar hoe ze gegroepeerd zijn en hoe ze synchroniseren. Het is een ruzie die inmiddels al in 2020 is gestart, omdat Sonos merkte dat Googles oplossing voor multiroom audio wel erg veel leek op die van Sonos.

Patentschending

De jury, want de rechtszaak speelde zich af in de Verenigde Staten, heeft bepaald dat onder andere Chromecast Audio en de Google Home (ja, niet eens de nieuwere Nest Home, maar de Google Home al) inbreuk maken op het patent van Sonos. Een pittige beschouwing, want Google moet hierdoor voor elk product dat is verkocht 2,30 dollar betalen. Omdat Google 1 van de 6 patenten heeft geschonden waarover Sonos het aanklaagde, volgens die jury, moet het betalen. 2,30 dollar keer 14 miljoen (want dat is om hoeveel verkochte apparaten het gaat) is een fiks bedrag. 32,5 miljoen dollar. Aan de andere kant kan Google dat prima betalen: het maakt jaarlijks tientallen miljarden euro’s winst.

Hiermee blijft Sonos winnen: Google mocht ook al geen producten meer invoeren in de VS die het patent van Sonos schonden. Dat heeft Google opgelost door wat functies te verwijderen uit zijn slimme luidsprekers. Google blijft er druk mee doende. We achten de kans klein dat de twee bedrijven nog samen zullen werken in de toekomst. Wel lijkt het nu even klaar met de rechtszaken. Dat is ook te hopen, want dan kunnen beide bedrijven zich weer concentreren op zelf goede tech uitvinden, in plaats van constant in elkaars vaarwater te blijven zitten.