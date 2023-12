Fix je iPhone of Mac gewoon zelf: Apple lanceert DIY in Nederland

Apple biedt zijn zelfreparatieprogramma nu ook aan in Nederland. Goed nieuws, want hierdoor kun je Apple-onderdelen kopen om zelf je iPhone of je Mac te repareren. Zo heb je dus wel échte onderdelen, maar hoef je geen geld te besteden aan de tijd en kunde van een reparateur. Je bent dat immers gewoon zelf.

Je eigen iPhone repareren We kopen allemaal net even te makkelijk een nieuwe telefoon of laptop. Je kunt natuurlijk wel voor refurbished gaan als je je bekommert om de duurzaamheid, maar waarom zou je niet proberen om je huidige toestel te fiksen? Dat scheelt je geld en stress van gegevens moeten overzetten. Zeker in de huidige economie waarin alles weer een stukje duurder wordt, kun je er waarschijnlijk beter voor kiezen om zuinig om te gaan met je spullen en ze te laten repareren in plaats van ‘next’ te doen. Apple komt nu dus met zijn fix-het-zelf-programma naar Nederland. Het introduceerde het in 2021 in de Verenigde Staten, met in 2022 de lancering in sommige Europese landen. Uiteindelijk is het nu dus ook in Nederland beschikbaar en dat betekent onder andere dat je dezelfde gereedschappen en handleidingen tot je beschikking hebt die Apple-mensen zelf ook gebruiken om iPhones en Macs te fixen. Wel is het beperkt tot vooral de nieuwe apparaten, wat ook wel logisch is: oudere iPhones worden vaak ook qua updates niet meer ondersteund en zijn dan sowieso beter niet meer te gebruiken. Toch zijn er wel veel reparatiemodellen beschikbaar: je kunt 35 verschillende Apple-producten repareren, waaronder de iPhone 12, iPhone 15 en zelfs al de nieuwste MacBooks.

Zelf doen met Nederlandse handleiding De handleidingen zijn vertaald naar het Nederlands, dus je kunt beter begrijpen wat je moet doen om een bepaalde reparatie uit te voeren. Hoewel het steeds makkelijker wordt gemaakt om zelf je apparatuur te fixen, aarzelen mensen vaak wel om het zelf te doen. Waarschijnlijk heeft dat deels te maken met angst om iets stuk te maken, maar ook het feit dat je geen garantie meer op een apparaat hebt wanneer je er zelf mee gaat rommelen maakt het niet zo aantrekkelijk om zelf de boel open te schroeven. Het is echter wel belangrijk dat er in ieder geval de optie is om het zelf te doen en ook dat dit makkelijker wordt gemaakt. De EU werkt bijvoorbeeld aan de right to repair-wetgeving waardoor het voor mensen steeds makkelijker moet worden om zelf hun apparatuur te repareren. Als de garantieperiode bovendien is verlopen, dan kun je bijvoorbeeld al eerder overwegen om zelf te repareren. Apple geeft aan dat het ook kijkt in hoeverre het iPhones makkelijker repareerbaar kan maken, al is dat ook wel weer lastig, want de toestellen zijn juist zo gemaakt dat alles precies past en potdicht zit om het allemaal bij elkaar te laten zitten.

DIY-reparatie We moeten afwachten wat de komende jaren gaat brengen op het gebied van DIY-reparatie. Mocht je zelf thuis nog een oud toestel hebben, dan kan het interessant zijn om te kijken in hoeverre je het nog zelf kunt repareren. Zo oefen je alvast voor als je huidige smartphone een nieuw scherm of iets anders nieuws nodig heeft. Wees echter wel voorzichtig en volg goed de instructies om te zorgen dat het apparaat en jijzelf veilig blijven.