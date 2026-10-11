Garmin heeft met de Enduro 4 een nieuwe smartwatch gepresenteerd die vooral indruk maakt met zijn batterijduur. Dankzij zonne-energie kan het horloge onder ideale omstandigheden tot 90 dagen functioneren zonder aan de oplader te hoeven. Maar de Enduro 4 heeft meer te bieden dan alleen een accu die bijna drie maanden meegaat.

Wie regelmatig een smartwatch draagt, kent het probleem. Net wanneer je een lange wandeling wilt maken of gaat sporten, blijkt de batterij bijna leeg. Garmin pakt dat probleem met de nieuwe Enduro 4 behoorlijk ambitieus aan. Het sporthorloge is ontworpen voor mensen die dagenlang onderweg zijn en daarbij niet voortdurend willen nadenken over hun volgende oplaadmoment.

De Enduro 4 is de nieuwste toevoeging aan Garmins assortiment voor duursporters en avonturiers. Het horloge combineert een energiezuinig scherm met een speciale zonnelens, waardoor de batterijduur flink kan worden verlengd.

Tot 90 dagen batterijduur, maar er is een voorwaarde

Het meest opvallende cijfer is zonder twijfel de maximale batterijduur van 90 dagen in smartwatchmodus. Dat is bijna drie maanden zonder opladen. Tijdens het registreren van sportactiviteiten kan de Enduro 4 volgens Garmin tot 320 uur meegaan, oftewel ruim dertien dagen.

Daar zit wel een belangrijke kanttekening aan. Die indrukwekkende cijfers gelden wanneer het horloge voldoende zonlicht opvangt. Voor de 90 dagen gaat Garmin uit van dagelijks drie uur buiten bij een lichtintensiteit van 50.000 lux. Dat zijn omstandigheden die je niet iedere dag zult halen, zeker niet tijdens een Nederlandse herfst of winter.

Wie voornamelijk binnen zit, zal het horloge dus eerder moeten opladen. Toch laat Garmin hiermee zien hoe groot het verschil kan zijn tussen een traditionele smartwatch en een sporthorloge dat volledig op uithoudingsvermogen is gericht.

Slimmer trainen in de bergen

De Garmin Enduro 4 draait niet alleen om batterijduur. Het horloge introduceert verschillende functies waarmee vooral trailrunners, ultralopers en bergwandelaars hun prestaties beter kunnen analyseren.

Een interessante toevoeging is Grade Adjusted Pace. Hierbij wordt het hardlooptempo gecorrigeerd voor de hellingsgraad. Wie een steile berg oploopt, hoeft daardoor niet langer zijn prestaties rechtstreeks te vergelijken met een training op vlak asfalt.

Ook nieuw is Grade Adjusted Rolling Pace, waarmee sporters tijdens hun activiteit beter kunnen inschatten hoeveel inspanning verschillende soorten terrein vragen.

Daarnaast introduceert Garmin zogenoemde staminazones en een staminacurve. Die laten zien hoe het uithoudingsvermogen zich ontwikkelt tijdens inspanningen en hoe eerdere trainingen daarop van invloed zijn.

Voor duursporters kan dat bijzonder nuttig zijn. Wie tijdens een ultramarathon te snel begint, betaalt daar vaak tientallen kilometers later de prijs voor.

Snellere kaarten en meer ruimte voor muziek

Ook op technisch vlak krijgt de Enduro 4 verschillende verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Garmin heeft het werkgeheugen met 50 procent uitgebreid en de kaartengine vernieuwd.

Volgens de fabrikant verloopt het verschuiven van kaarten daardoor 30 procent sneller. Dat moet vooral tijdens het navigeren op onbekend terrein merkbaar zijn.

De nieuwe perspectiefweergave helpt gebruikers bovendien om beter te zien wat er verderop op hun route ligt.

Met 64 GB opslagruimte is er voldoende plek voor offline kaarten, muziek en andere gegevens. Handig voor wie meerdere dagen onderweg is en niet altijd over een internetverbinding beschikt.

Garmin Epic bundelt avonturen van meerdere dagen

Een opvallende softwarematige toevoeging is Garmin Epic. Hiermee kunnen gebruikers verschillende activiteiten samenvoegen tot één groter avontuur.

Denk bijvoorbeeld aan een meerdaagse wandeltocht door de Alpen, waarbij iedere dag afzonderlijk wordt geregistreerd. Met Garmin Epic kunnen die activiteiten vervolgens worden gecombineerd tot één overzicht in Garmin Connect.

Daarbij kunnen gebruikers foto's toevoegen en hun prestaties delen met vrienden en familie. Ook gezondheidsgegevens en sportprestaties worden over de volledige periode samengebracht.

Het is een functie die vooral interessant is voor mensen die hun sportieve avonturen graag achteraf analyseren of vastleggen.

Lichtgewicht ondanks het forse formaat

Hoewel de Enduro 4 een relatief grote kast van 51 millimeter heeft, weegt het horloge volgens Garmin slechts 63 gram.

Dat lage gewicht is onder meer te danken aan het gebruik van titanium en een behuizing van vezelversterkt polymeer. Het scherm wordt beschermd door krasbestendig Power Sapphire-glas.

Garmin levert het horloge met een nieuwe ComfortFit-stoffen band. Die moet prettiger zitten tijdens langdurige inspanningen en voert vocht af.

Verder beschikt de Enduro 4 over een ingebouwde ledzaklamp met wit en rood licht, waterbestendigheid tot 10 ATM en meer dan honderd sportprofielen. Ook voor roeiers en wandelaars met zware bepakking zijn specifieke trainingsfuncties toegevoegd.

Wat kost de Garmin Enduro 4?

De Garmin Enduro 4 is inmiddels verkrijgbaar voor een adviesprijs van 899,99 euro. Daarmee richt Garmin zich duidelijk op fanatieke sporters en outdoorliefhebbers die bereid zijn flink te investeren in hun uitrusting.

Voor wie vooral meldingen wil bekijken en af en toe een rondje hardloopt, is dat behoorlijk veel geld. Maar voor ultralopers, bergwandelaars en avonturiers die meerdere dagen van huis zijn, kan de uitzonderlijke batterijduur juist een belangrijke reden zijn om voor dit horloge te kiezen.

De Enduro 4 laat vooral zien dat een smartwatch niet per definitie iedere avond aan de oplader hoeft. Al zal je voor die beloofde 90 dagen wel regelmatig de zon op moeten zoeken.