Elektrische eenwieler? Ook die is niet toegestaan op de weg

Er wordt vaak gedacht dat elektrische eenwielers gewoon de straat op mogen, omdat ze maar één wiel hebben. Ze zouden buiten de wet vallen, maar toch worden OneWheels of andere eenwielers regelmatig in beslag genomen. Echter zijn de voertuigen niet verzekerd en dat betekent dat ze de weg niet op mogen. En dat mogen ze binnenkort ook niet: zelfs niet als elektrische stepjes dat ooit wel mogen.

Toch blijft het een probleem dat je niet verzekerd bent wanneer je met zo’n eenwieler op pad gaat: wat als je even verkeerd stapt en dat ding klapt zo tegen een auto? Of erger: wat als hij zo een jong kind aanrijdt, met of zonder jou erop. Een plicht tot verzekeren van een OneWheel schijnt er niet te zijn, maar het geeft je wel flinke problemen als je wel bij een ongeluk betrokken raakt. Tegelijkertijd zijn de apparaten nog erg nieuw: verzekeraars moeten waarschijnlijk nog bedenken wat ze ermee willen doen en wachten waarschijnlijk ook op wetgeving vanuit de overheid.

Er zijn mensen met eenwielers of elektrische skateboards die zich verschuilen achter artikel 4.4 van het RVV1990, waar zou staan dat een eenwieler niet onder de voertuigen valt. Dat kan: het is inderdaad wat anders dan menig ander motorvoertuig. Bovendien heeft specifiek een eenwieler één wiel, terwijl Europese eisen van toepassing zijn op voertuigen met 2, 3 of 4 wielen. Er zijn mensen die menen dat het apparaat daardoor niet onder de WegenVerkeersWet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens vallen. Het is een elektrisch verplaatsingsvoorwerp. Op basis daarvan hebben al veel eenwielergebruikers hun in beslag genomen apparaat teruggekregen en boetes zijn kwijtgescholden.

LEV-regels

Wetgeving op het gebied van Licht Elektrische Voertuigen komt er nu, maar dat geldt niet voor dit soort apparaten zonder stuur. Een eenwieler, een elektrisch skateboard: ze vallen allemaal niet onder de aankomende wetgeving. Heeft iets geen stuur, dan mag het niet de weg op, stelt demissionair minister Mark Harbers. En, zo meent hij: dit is nu ook al het geval. In een Kamerbrief is te lezen: “Op basis van de uitkomsten van de verkenning is besloten om geen acties te ondernemen om LEVs zonder stuur een plek te geven binnen het LEV-kader. Dit betekent dat LEVs zonder stuur in Nederland niet toegelaten blijven tot de weg. Hiermee volgen we de lijn van Duitsland.”

Er wordt aangegeven dat het onder andere komt omdat er risico’s zijn die moeilijk te adresseren zijn, zoals de mogelijkheid dat de zelf-balancerende functie uitvalt, de invloed van het weer, de specifieke vaardigheden die nodig zijn van de ‘chauffeur’ en het uitblijven van een stuur dat correcties moeilijker maakt. En dat niet alleen: “Bij het elektrische skateboard en de Monowheel is bovendien sprake van een ‘blinde hoek’ in het zichtveld omdat bestuurders zijwaarts op het voertuig staan. De inschatting is dat door deze factoren de LEVs zonder stuur in zijn algemeenheid een groter verkeersveiligheidsrisico introduceert dan de 1a en 1b categorie LEVs.”