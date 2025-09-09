Dit zijn 9 (!) nieuwe gadgets van Dyson

Dyson pakte op techbeurs IFA uit. Het introduceert maar liefst 9 nieuwe gadgets, waaronder een aantal gadgets voor persoonlijke verzorging en natuurlijk nieuwe stofzuigers: het is immers ooit geboren als stofzuigermerk. Dit zijn de negen nieuwe gadgets die het Britse bedrijf heeft aangekondigd.
What’s in a name? Dyson kennen we van steelstofzuigers en dat is PencilVac ook, alleen is het bijzondere dat hij zo smal is als een 2 euromunt (en net zo dun als de droger van het merk). Dat zorgt ervoor dat hij makkelijk onder banken komt. Het 38 millimeter dunne apparaat maakt gebruik van de Hyperdymium 140k-motor en hij kan ook nog contact maken met de Dyson-app om je op de hoogte te houden van zijn status.
Deze stofzuiger is de nieuwe variant van de Dyson V8, die alweer van 2016 dateert. Hij heeft 30 procent meer zuigkracht en is dus hardnekkiger stof ook de baas. Hij kan bovendien ook de helft langer mee op een keer opladen, waardoor je er een uur mee kunt stofzuigen. Er zijn drie schoonmaakmodi: Eco, Medium en Boost, waarmee je zelf kunt kiezen hoe ‘zwaar’ de klus is. Vanaf 2026 is er bovendien een zichzelf verschonende dock beschikbaar voor het apparaat.
Veel haren in huis? Dan heb je waarschijnlijk huisdieren. Deze stofzuiger is speciaal voor die taken ontwikkeld, want hij kan zelfs lange haren opzuigen zonder dat ze helemaal verstrikt raken in het apparaat: iets dat nog wel eens gebeurt met eerdere Dyson-stofzuigers. Het apparaat maakt gebruik van de Hyperdymium 900 Watt en er zit en speciaal schoonmaakdeel op die snapt waar hij zich bevindt en hoe hard hij moet zuigen afhankelijk van de ondergrond. Dyson zegt dat de CleanCompaktor-bak ervoor zorgt dat je veel samengeperste stof kunt opslaan. Ook deze stofzuiger krijgt een zichzelf verschonende dock.
Als je de naam van dit product leest, dan zal je niet direct weten wat er wordt bedoeld. Het is een soort dweilsysteem waarbij je geen last hebt van problemen met onhygiënische filters. Het vuil gaat in het vieze water, dat op de kop van het schoonmaakapparaat wordt bewaard. Er zit bovendien een microvezelroller op met 84.000 microvezels per vierkante centimeter en het apparaat weegt 3,7 kilogram. Het grootste voordeel van dit apparaat moet echter zijn dat er geen vieze strepen achterblijven.
Dyson komt met een nieuwe robotstofzuiger die zowel droog als nat vuil kan verwijderen. De AI op het apparaat kan vlekken detecteren en weet dan precies wat hij moet doen om ze weg te halen. Ook herkent hij obstakels en zit er slimme navigatie op. Hij herkent meer dan 200 objecten, waaronder sokken en kabels. Bovendien zit er een zelfreinigend systeem in zodat je er weinig omkijken naar hebt. Via de MyDyson-app kun je hem in de gaten houden.
Dyson heeft ook een nieuwe luchtreiniger gemaakt, die juist wat kleiner is dan de rest. Er zit een nieuwe uitgang op die ervoor moet zorgen dat echt alle lucht wordt gereinigd zonder te luid te zijn: het is maar 44 dB, waar veel andere apparaten 60 dB voortbrengen. Hij is bovendien maar eenderde kleiner dan de Dyson Big+Quiet, maar biedt 80 procent van de reinigingscapaciteit.
Dyson wist vriend en vijand lang geleden al te verrassen met een ventilator zonder bladen, maar daar komt nu een nieuwe variant van: Dyson Cool CF1 is energie-efficient en biedt een nieuwe slaapmodus, een LCD-scherm en uiteraard nog steeds die bladloze ervaring. Daarbij komt ook een Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat, een apparaat dat zorgt dat er niet alleen koele lucht is, maar ook verwarmde lucht. Die is bovendien 25 procent zachter qua geluid.
Die r is geen tikfoutje, deze hoort erbij: Dysons nieuwe haardoger is wat kleiner, lichter en krachtiger. Je kunt er allerlei hulpstukken opzetten met RFID-sensoren en de lucht en temperatuur regelen. Je haar zou er soepeler en gladder van moeten worden, zonder dat het beschadigd raakt. Het apparaat is 38 millimeter in diameter.
Een gadget met een heel bijzondere naam: dit is een styler en droger, die gebruikmaakt van de Hyperdymium 2-motor. Dat moet zorgen dat het haar nog makkelijker in de krul draait, want dat is immers het doel van de Airwrap. Er zijn 6 mogelijkheden: drogen, krullen, wave, stijlen, soepeler maken en volume.