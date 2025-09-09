Dit zijn 9 (!) nieuwe gadgets van Dyson

Dyson pakte op techbeurs IFA uit. Het introduceert maar liefst 9 nieuwe gadgets, waaronder een aantal gadgets voor persoonlijke verzorging en natuurlijk nieuwe stofzuigers: het is immers ooit geboren als stofzuigermerk. Dit zijn de negen nieuwe gadgets die het Britse bedrijf heeft aangekondigd.

Dyson PencilVac: ultradunne stofzuiger

What’s in a name? Dyson kennen we van steelstofzuigers en dat is PencilVac ook, alleen is het bijzondere dat hij zo smal is als een 2 euromunt (en net zo dun als de droger van het merk). Dat zorgt ervoor dat hij makkelijk onder banken komt. Het 38 millimeter dunne apparaat maakt gebruik van de Hyperdymium 140k-motor en hij kan ook nog contact maken met de Dyson-app om je op de hoogte te houden van zijn status.