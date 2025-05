Dyson PencilVac: de dunste stofzuiger ter wereld met slimme tech

Slimme features en accessoires

De Dyson PencilVac is de eerste snoerloze stofzuiger van het merk met app-connectiviteit via de MyDyson app. Deze biedt gebruikers realtime updates over batterijduur, filterstatus en onderhoudstips. Het apparaat bevat ook een LCD-scherm met directe informatie over batterijduur en gekozen modus. Andere handige features:

Magnetisch dockingstation met gereedschapsopslag

Roterende combi-zuigmond voor lastige hoekjes en hoge plekken

Conische haar-zuigtool voor tapijten, matrassen en trappen

Verwisselbare batterij met 60 minuten gebruiksduur per lading

Beschikbaarheid

De Dyson PencilVac is sinds mei 2025 al beschikbaar in Japan en wordt in de loop van 2026 verwacht in de Benelux. Prijsinformatie en exacte lanceringsdata voor onze regio worden later bekendgemaakt.

“We hebben de kleinste, snelste motor ooit ontwikkeld om dit slanke apparaat mogelijk te maken. De nieuwe Fluffycones-borstelkop laat het apparaat als het ware over de vloer zweven – in elke richting en zonder haarproblemen.” – James Dyson, oprichter van Dyson.