Je kunt de Dyson Airwrap nu met een app besturen

Haarprofiel

Dat haarprofiel heeft wel wat input van je nodig, zoals je haartype en de lengte van het haar, naast je eigen vaardigheidsniveau. Vervolgens komt de app met de beste hitte en luchtstroom om je haar zo effectief mogelijk in model te krijgen. Dyson zegt wel altijd onder het veiligheidsniveau van 140 graden te blijven om het haar niet te beschadigen, maar ook hoge temperaturen die daaronder vallen zijn niet het allerbeste voor je haar. Korter en efficiënter stijlen is dus stukken beter.

De nieuwe accessoires zijn we een soort vat dat je erop zet voor duidelijkere krullen, naast een golf- en krul-diffuser en een blade concentrator. Die laatste moet zorgen voor een soepelere finish. Sterkere krullen dus met een gladde finish zonder dat je er allemaal haren uit hebt pieken. Het lijken goede toevoegingen van Dyson.

Langer, dikker haar

We zijn benieuwd of deze Airwrap beter werkt met langer haar. Onze ervaring met de gewone Airwrap is dat de krullen er wel even inzitten, maar er vrij snel uitglijden. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo eenvoudig als je in de reclame ziet. De app vraagt niet voor je skills met haar: je moet echt even de tijd nemen om de techniek onder de knie te krijgen. Bovendien is de ene Airwrap de andere niet. Zo zijn er ook grotere krachtigere varianten die voor mensen met wat dikker en langer haar geschikter zijn.

Het is afwachten in hoeverre het programma door de app hierin ook verschil kan maken. Maar daarvoor moet de nieuwe gadget eerst in Nederland uitkomen.