Deze techgadget toont of je partner vreemdgaat

Als je partner vreemdgaat

Opvallend aan deze gadget is dat het niet per se geheim is: het is duidelijk dat als je van je partner een RAW Ring krijgt, deze bedoeld is om te checken of je vreemdgaat. RAW ziet het dan ook vooral als een ‘proactieve’ manier om elkaar te beloven trouw te blijven. Het is dus niet zozeer dat je ermee stiekem ontdekt dat je partner vreemdgaat, het is vooral om je partner te helpen herinneren dat hij of zij die ring draagt. Vreemdgaan is daarmee toch iets minder slim. Beter voorkomen dan genezen, zoiets.

Het is de vraag of de RAW Ring heel populair wordt: de makers hebben namelijk ook een eigen dating-app die een groot aantal locatie- en persoonsgegevens zou hebben gelekt. Het gaat om een heel eenvoudige manier om via de browser gewoon te zien wat iemands locatie is. Het is dus maar de vraag hoe het met je locatie zit als je die ring om hebt: zie je partner dan ook precies waar je bent? En vooral: wie nog meer?

Het is een ethisch uitdagend onderwerp, maar tegelijkertijd eindigen nu eenmaal veel huwelijken in een scheiding en dat is ook soms omdat iemand vreemdgaat. De start-up hoopt mensen sneller wijs te maken over de intenties van hun partner om zo te zorgen dat ze hun tijd niet verdoen. Het duurt nog wel even voor deze nieuwe gadget uitkomt: hij wordt begin 2026 verwacht.