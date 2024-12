Deze Nederlandse e-bikemerken zijn dit jaar failliet gegaan

Het was een bijzonder jaar als het gaat om e-bikes. Er was in de politiek veel discussie over fatbikes, ziekenhuizen begonnen zelfs een speciale telling met de hoeveelheid fietsers die bij ernstige oongelukken betrokken raakten en dan waren er ook nog faillissementen. We zijn dit jaar veel Nederlandse e-bikebedrijven kwijtgeraakt, maar sommigen zijn gered. Dit zijn er vijf en hun verhaal.

Cargoroo

Het meest recente faillissement is van Cargoroo, Dat haalt het einde van het jaar niet, nadat het eerder deze week faillissement heeft aangevraagd bij de Amsterdamse rechtbank. Het concept is anders dan we gewend zijn: bij Cargoroo konden mensen bakfietsen voor een korte periode gebruiken. Het werd positief ontvangen: Cargoroo wist 10 miljoen euro op te halen bij investeerders, maar daar ging het bedrijf snel doorheen omdat het snel wilde groeien in Europa. Dat Amsterdam een aanbesteding in Amsterdam won waardoor Cargoroo daar moest verdwijnen, heeft niet geholpen. Juist de hoofdstad was een goede groeiplek geweest.

Dat het bedrijf nu stopt, betekent dat de fietsen vooralsnog verdwijnen uit het straatbeeld. Ze zullen ongetwijfeld op een later moment worden geveild, waardoor ze juist wel eigendom worden van mensen en in het straatbeeld terugkomen, maar vooralsnog zijn ze van de weg gehaald en lijkt het stil. De fietsen waren te vinden in Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Antwerpen, Leuven en Berlijn. Sommige steden willen kijken wat ze kunnen doen om de deelfietsen toch weer terug te krijgen.