E-bikemerk Stella mag toch nog fietsen maken: doorstart is een feit

E-bikemerk Stella Fietsen ging vorige maand failliet, maar maakt een doorstart. Er waren al vrij snel veel geïnteresseerden in het bedrijf en met een van die partijen is nu een manier gevonden om Stella toch te laten doorgaan. Echter, het is niet met alle toeters en bellen van voorheen, het gaat om een afgeslankte vorm.

Stella

Het is niet bekend wat die afgeslankte vorm precies inhoudt of welk bedrijf verantwoordelijk is voor de overname. Het bedrijf zou op de website van Stella meer informatie bieden. Je hoeft er nog niet te kijken: op het moment van schrijven staat er nog niets over op de website. Daar is alleen nog de melding te vinden van curator Frans van Oss over het terugbetalen van mensen die al een fiets hadden aanbetaald.

De schulden van Stella waren in de afgelopen jaren enorm opgelopen, nadat het tijdens de coronaperiode zo goed ging dat er veel extra faciliteiten werden geopend, waarna de vraag naar e-bikes juist afnam toen mensen weer meer mochten in het kader van coronamogelijkheden. Tientallen miljoenen euro’s schuld waren het eindresultaat en daarom kon Stella niet meer door. Wat er precies met de 450 medewerkers gaat gebeuren is nog onbekend, zeker als het bedrijf slechts in afgeslankte vorm zal overblijven.