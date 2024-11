Stella Fietsen is failliet: wat betekent dat voor jou?

Een groot contrast dus voor Stella, dat uiteindelijk het hoofd niet meer boven water kon houden. Het werd eerder deze maand failliet verklaard, maar de curator meldt nu dat er goede hoop is op een betere afloop. Er zijn 35 partijen serieus geïnteresseerd in een overname. Zij krijgen begin deze week een rondleiding door de fabriek en kunnen dan biedingen uitbrengen. Daarna kijkt de curator met welke partij er het beste in zee kan worden gegaan, als er een geschikte partij tussen de gegadigden zit.

Niet het enige faillissement

Nu is het feit dat er zoveel interesse is al een positief punt: het feit dat er de afgelopen jaren andere e-bikemerken omvielen die uiteindelijk een doorstart konden maken stemt ook positief. Kijk dan bijvoorbeeld naar VanMoof en Qwic. Hoewel vooral die eerste wel een imagoprobleem heeft waarvan het nog is af te wachten hoe dat gaat aflopen, lijkt Stella daar minder mee te kampen. Reden dus om te denken dat het Stella ook wel zal lukken om een nieuwe eigenaar te vinden, al is het natuurlijk pas zeker als er een handtekening is gezet.

Maar dit artikel heet niet: wordt Stella gered? Jij wil weten waar jij aan toe bent met Stella. Momenteel zijn alle winkels van het merk dicht, dus als er iets is met je Stella-fiets, dan kun je daarvoor momenteel misschien beter bij de lokale fietsenmaker terecht: vaak kunnen die ook al heel veel helpen repareren. Heb je nog geen Stella, maar had je er wel een gekocht, dan krijg je deze week een mail van de curator en zal hij je vertellen hoe je je geld terugkrijgt van je aanbetaling. Verder is het te hopen dat Stella een doorstart maakt, zodat reparaties en onderdelen snel weer via de officiële wegen kunnen verlopen. En ook dat de 440 mensen die bij het bedrijf werken hopelijk weer een toekomst hebben bij het fietsenbedrijf.