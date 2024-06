Fisker is failliet, na onder andere slechte review YouTuber

Maker van elektrische auto’s, Fisker, is niet meer. Het bedrijf kwam door diverse omstandigheden in financieel noodweer terecht. Berucht in deze kwestie is onder andere de review die YouTuber Marques Brownlee maakte van Fisker-auto Ocean: die kwam zodanig slecht uit de verf -hij noemde het zelfs de slechtste auto die hij ooit had gereviewed.

Fisker failliet

Eerder kwamen al honderden werknemers op straat te staan, de productie werd gepauzeerd en dat waren al tekenen aan de wand dat het niet zo goed ging. Er werd nog wel een reddingsporing gedaan, maar niet heeft duidelijk niet mogen baten. Dat je ooit nog een Fisker ziet rijden, die kans wordt hiermee steeds kleiner. Sowieso was die al niet heel groot: in 2023 verkocht Fisker 4700 auto’s. Wel maakte het er 10.000, dus het is afwachten wat er met de rest gebeurt.

Het is jammer om weer een elektrische automaker te zien omvallen: eerder zijn onder andere Proterra en Lordstown al failliet gegaan. Het heeft vaak te maken met de hoge kosten die er initieel zijn om het plan door te ontwikkelen en de eerste auto’s van de band te laten rollen. Daarom is het ook voor Fisker zo zuur: het is een jaar lang wel goed up and running geweest qua autofabrikage, maar dat is niet heel lang als je kijkt naar hoelang het duurt voor zo’n auto van de eerste tekening naar een fysieke bolide gaat en de fabrieksprocessen hier helemaal op zijn toegespitst.

Tegelijkertijd komt het dus niet als een verrassing en dat is niet alleen door de keuzes die het bedrijf maakte: ook werd het gezegd, Oprichter Henk Fisker gaf in februari al aan dat het niet zeker was of de boel wel draaiende zou blijven. Daarnaast helpt het ook niet dat elektrische auto’s nog niet storm lopen zoals werd verwacht. Mensen blijken toch vaak wat afwachtender tot het ‘echt moet’ en er zijn nu eenmaal nog veel anders aangedreven auto’s in omloop. Dat ‘het leven’ ook steeds duurder wordt, zorgt dat consumenten ook iets meer de hand op de knip houden.

China

Er zijn ook veel automakers die naar China wijzen. Of die er in ieder geval bang voor zijn. Zelfs Tesla’s Elon Musk heeft gezegd dat hij hoopt dat de ban op Chinese auto’s in de Verenigde Staten van kracht wordt, omdat de Chinezen erg aantrekkelijke, goed betaalbare auto’s maken. Het is, zeker voor een startup-achtige organisatie als Fisker, heel moeilijk om daar tussen te komen, juist omdat die initiële investering immens groot is.