Fisker Ocean is géén concurrent voor Tesla

Blijkbaar is iedere nieuwe elektrische auto die op de markt komt een concurrent voor Tesla . Ook wij hebben in het verleden dat soort teksten geproduceerd, bijvoorbeeld over de Xpeng die een derde kost van een Tesla. Het is ook makkelijk. Tesla is het onbetwiste icoon voor elektrisch rijden. Het is het troetelkindje van Elon Musk, en er is zo’n beetje alles over geschreven wat je maar kunt bedenken. Zowel in positieve als in negatieve zin. En over Elon zelf, ach hij heeft een geweldige Twitter reputatie, en gooit er bij regelmaat wat spannende teksten uit waar veelal aandeelhouders dan weer over de kook van raken. Rookt een joint tijdens radio-interviews en wil mensen graag een enkele reis naar de maan bieden. Musk is zelfs deze dagen weer eens wereldnieuws vanwege zijn dance-moves tijdens de lancering van de Tesla Model 3 in China.

Toen de MINI Electric vorig jaar werd geïntroduceerd riep niemand dat dit een concurrent van Tesla was. Onvergelijkbaar is makkelijk gezegd want de MINI heeft andere size, range en is ander type auto. Ook MINI gaat het net als bij een Apple en bij een Tesla om het gevoel. Noem het in de korte vorm een gevoel van anders. Not the regular, dat is er, dat zit in je en dat matched met je gevoel. Iemand die een Tesla wil hebben kiest daar bewust voor, al zullen alle niet Tesla rijders daar anders over denken en dat geldt ook voor een MINI en misschien nu ook wel voor een Fisker. De kans dat ze in veel gevallen een iPhone hebben is zelf aannemelijk.

Maar Elon Musk kwam er overwon. Wie de statistieken van 2019 even nakijkt ziet dat de concurrentie van Tesla eigenlijk niet bestaat. Tesla is de onbetwiste marktleider als het gaat om aantal verkochte elektrische auto's, uitgegroeid tot een cult en inmiddels is het merk een categorie op zich. Het zal ze een zorg zijn bij Tesla. Soms heb je gewoon een merk dat anders is, en zijn eigen maaiveld heeft. Het is misschien wel als Apple . Je wilt gewoon een Macbook en een iPhone. En al die andere merken zijn dan concurrenten. Nope, gewoon niet waar, die keuze voor een product van zo'n merk maak je om heel andere redenen. En zo is het ook bij Tesla. Je wilt gewoon een Tesla, of een andere auto. Welke maakt Tesla niet uit, net als dat het Apple wat uitmaakt of je een Samsung koopt. Andere keuze, concurrent nee. Misschien heeft alleen MINI ook wel zo’n DNA dingetje.

Laten we het daarom maar eens anders gaan zeggen. In Vegas is de CES 2020 inmiddels gestart. En de Consumer Electronic Show of Car Electronic Show zoals de beurs inmiddels wel eens gekscherend wordt genoemd is inmiddels ook een podium voor nieuwe technologische hoogstandjes in de snel veranderende wereld van de automotive industrie. Wat op de CES wordt gepresenteerd is sowieso elektrisch, kan autonoom rijden, wordt bestuurd door robots die met behulp van AI en machine learning alleen nog maar slimmer worden en is als het voertuig ook maar een beetje populair geprijsd is, een concurrent van Tesla. Dit soort nieuwkomers zijn ‘geen concurrent voor Tesla’ maar een intrede in de wereld van morgen. Een wereld waarin duurzaamheid, deeleconomie en veiligheid de norm bepalen. Nieuwe auto’s zijn ‘geen concurrent voor Tesla’, en als ze dat wel zijn, is ook een Fisker eerder een concurrent voor de gehele auto industrie. Wij noemen het eerder een optie, en een oplossing die de wereld weer een stukje verder helpt.

Fisker Ocean

De Fisker Ocean is op dit moment even de hype van de CES. Een nieuw concept, en een elektrische auto, de milieuvriendelijkste SUV ooit en die je alleen kunt leasen. Maar ook dat leasen is nieuw want er is geen minimale contractduur van een veelvoud van 12 maanden. Een Fisker Ocean kun je per maand leasen en als je hem beu bent, lever je hem weer in.

Fisker Ocean kopen of leasen

Je kunt een Fisker Ocean naast leasen ook gewoon kopen. In het eerste geval is het nog onduidelijk wat de auto moet gaan kosten. In de VS gaat het instapmodel in ieder geval 38.000 dollar kosten. Om je te verzekeren van deze nieuwe milieuvriendelijke elektrische auto moet je eerst even een app downloaden en via Apple Pay 250 dollar aftikken. Dan heb je in ieder geval een ticket gekocht voor een Fisker Ocean.



Hoeveel wachtenden er voor je zijn is onduidelijk maar dat gaan we nog horen. De leaseprijs zal ergens tussen de 350 en 400 euro gaan liggen afhankelijk van de koers (in de VS is de prijs 379 dollar per maand). Je moet bij koop altijd een aanbetaling doen van 3.000 dollar voordat de auto in 2021 op de Noord-Amerikaanse markt komt.



Duidelijk is dat Fisker forse ambities heeft. Naast een productiefaciliteit in de Verenigde Staten, moeten er ook fabrieken komen in China en Europa. Volgens de planning van het nieuwe automerk moeten er tussen 2022 en 2027 minimaal 1 miljoen auto’s uit de fabrieken komen rijden.

Fisker Ocean specifikaties

De Fisker Ocean krijgt een 80 kWh accupakket waarmee de SUV rond de 450 km moet kunnen afleggen. Het vermogen is nu alleen nog bij Fisker bekend. De Ocean komt zowel met achter- als vierwielaandrijving op de markt. Snel is de Fisker Ocean ook want de elektrische auto sprint als de cijfers kloppen in amper 3 seconden naar de 100 km/uur.

Fisker Ocean 'California Mode'

De Fisker Ocean lijkt wel te zijn ontwikkeld voor warmere oorden en zeker te weten ook voor California. De Ocean heeft namelijk een 'California Mode' waarmee je met een druk op de knop alle ramen, waaronder de achterruit én het panoramadak inclusief zonnecellen volledig kunt openen. Hiermee maak je van je fraaie SUV in een paar seconden een cabrio. Of dit een betaalbare optie is moeten we nog wel gaan horen.

We moeten vanaf hier wachten tot de Autosalon van Genève om meer informatie over de Fisker Ocean te krijgen. Ondertussen hebben we voor alle zekerheid 250 dollar betaald om deze journey van Fisker mee te gaan maken. Wordt vervolgd.