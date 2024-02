​Fisker maakt elektrische ‘budgetauto’: Pear heeft zacht prijsje

Het is een auto met een vrij bijzondere naam: Pear. Fisker maakt de bolide en die gaat de boeken in als een van de goedkoopste elektrische auto’s die je in Europa kunt kopen. Let wel, het is nog een richtprijs, maar Autocar schrijft dat de auto 33.000 euro gaat kosten.

De Fisker Pear kost in de Verenigde Staten zelfs minder dan 30.000 dollar. De Pear is in ieder geval goedkoper dan bijvoorbeeld de Chinese BYD Atto 3, al kun je ook maar rekenen op een bereik van 320 kilometer, en daarin wordt de auto dik ingehaald door BYD met zijn 420 kilometer. Maar in tegenstelling tot de concurrentie is deze auto weer wat groter en heeft hij meer ruimte. Er is bovendien een versie met grotere batterij, al betaal je voor die auto met zijn bereik van 560 kilometer wel meteen 10.000 euro meer.

Het is wel de vraag hoe snel Fisker hem weet af te leveren, want op dit moment is het nog volop in ontwikkeling en wordt er verwacht dat tegen de tijd dat hij de markt op gaat, er waarschijnlijk veel meer EV’s zijn die rond die magische grens van 30.000 euro zitten. Het werkt namelijk een beetje zoals bij televisies: de eerste OLED-televisies waren enorm duur, maar nu kun je die voor een veel lagere prijs aanschaffen. Zo werkt dat nu ook met elektrische voertuigen, al gaat dat wel iets minder rap. Kijk bijvoorbeeld naar e-bikes: die worden ook niet heel snel veel goedkoper, maar uiteindelijk worden ze waarschijnlijk wel goedkoper.

Bijzondere achterklep

Fisker Pear is een bijzondere auto. De achterklep weet op bijzondere wijze te verdwijnen in de auto, wat logischerwijs ook volledig viral is gegaan. Zoiets hebben we nog niet eerder gezien. Het wordt ook wel de Houdini-trunk genoemd en het is dus geen klep, maar meer een soort schuifluik dat op en neer kan gaan. Ook heeft de auto een driezitsvoorbank, wat je niet vaak ziet (behalve in de Fiat Multipla, maar of dat nou zo’n goed voorbeeld is?). Ook bijzonder: er zijn schermpjes naast het dashboard, maar die zijn alleen om te laten zien wat er achter de A-stijl verstopt zit. Er is dus ook aan extra veiligheid gedacht, al is er op zich met je nek uitsteken ook niks mis natuurlijk.

Het wordt een Tesla-rivaal genoemd, maar deze auto is met 4,5 meter lengte wel 25 centimeter korter dan de Tesla Model Y en dat is een formaat waarin Elon Musks automerk nog geen auto’s heeft. Wel komt Pear waarschijnlijk pas uit in 2025. Wel kun je later dit jaar een Fisker Ocean kopen, de grote zus die 43.990 euro zal kosten en ook op de EV-subsidie van 2950 euro kan rekenen.