​Fisker zit in zwaar weer: legt productie elektrische auto’s stil

Autobedrijf Fisker zit in de problemen. De elektrische bolides van het merk worden 6 weken lang niet gemaakt, het geld zou op zijn. Ook kwam er recent een nogal ongemakkelijk gesprek over een review van beroemde techreviewer Marques Brownlee boven tafel, dat het bedrijf ook geen goed doet. Dit is wat er aan de hand is.

Fisker is bekend van Ocean, een SUV die helaas een enorm moeilijke start heeft gehad. De auto werd neergesabeld door autoreviewers en dan vooral op het gebied van herrie, het gebrek aan soepelheid in het rijden, softwareproblemen en het missen van goede opbergoplossingen. En ja, als een van de bekendste YouTubers van de wereld je auto de slechtste auto die hij ooit reviewde noemt, dan helpt dat uiteraard niet. En de remproblemen en motorkappen die zomaar openspringen gooien ook geen hoge ogen.

EV's in de problemen

Dat het niet heel lekker gaat met deze auto’s, dat ligt niet alleen aan het merk zelf. In de Verenigde Staten, maar ook in Europa, loopt de verkoop van elektrische voertuigen achter. Hoewel de wens van de EU luidt dat er vanaf 2030 geen brandstofauto’s meer mogen worden verkocht, heeft bijvoorbeeld Mercedes-Benz recent al aangegeven dat het dat niet gaat halen. Mensen blijven nu het kan duidelijk nog wel even voor benzine-auto’s kiezen, ook al is dat straks waarschijnlijk een uitstervende optie.

Fisker zou in gesprek zijn met een grote automaker om te investeren en dat zou waarschijnlijk Nissan zijn. Echter lijkt de uiteindelijke oplossing nog erg ver weg. Fisker is nog enorm kleinschalig: in 2023 heeft het 4.900 auto’s verkocht en in 2024 waren dat er tot nu toe 1.300. De voorraad zou nog uit 4.700 auto’s bestaan. Er werd in 2023 weliswaar 273 miljoen binnengeharkt aan sales: de schuld is meer dan 1 miljard dollar, dus dat is moeilijk om recht te trekken. Helemaal als je ook nog je productie stillegt. Spannende tijden dus voor het automerk, maar ook voor de duizenden mensen die wel al een Ocean op de oprit hebben staan. Gaat Fisker immers kopje onder, dan is het nog maar de vraag hoe het met de ondersteuning en updates van hun auto’s zit.