Deze LEGO-iMac is er om je naar de jaren ‘90 te transporteren

De iMacs van vandaag de dag zijn heel mooi en modern, maar veel mensen koesteren nog steeds een speciaal plekje in hun hart voor de iMac G3. De grote beeldbuis die heel Apple-stijl alle computeronderdelen bevatte, maar vooral de doorschijnende gekleurde kap die eroverheen zat: deze computer is een klassieker. En een LEGO-fan besloot dat in plastic steentjes vast te leggen.
Het bouwwerk bestaat uit 700 steentjes en is uitgevoerd in blauw. Het bouwwerk is te vinden op LEGO Ideas en werd ontwikkeld door Terauma. De mate van detail is fantastisch: de binnenkant ziet er ook echt uit als een computerbinnenkant. De bondi-blauwe computer heeft zelfs een grappige muis en toetsenbord, bedrading en een standaardje. Het ziet er geweldig uit en lijkt binnen en buiten absoluut op de beroemde iMac van weleer.
De originele iMac G3 werd ontworpen door de bekende Apple-ontwerper Jony Ive, die nu werkt met Sam Altman van OpenAI. Het was voor het eerst dat er weer een Mac door Apple werd gemaakt nadat ceo Steve Jobs terugkwam. De serie werd gemaakt tussen 1998 en 2003 en waren de eerste generatie iMacs. Deze alles-in-een-pc was niet bij iedereen populair, omdat er geen diskettestation aanwezig was. Toch bleek dat een gouden greep: er werden er 5 miljoen verkocht over de hele wereld. Het apparaat zou Apple zelfs hebben gered van de ondergang.
Waarschijnlijk is deze LEGO-versie wel een stuk lichter dan het origineel: de iMac woog 17 kilogram. Verder had het apparaat 4 GB geheugen op de harde schijf, een werkgeheugen van 32 MB en kon je er 10/100 mBit-internet op gebruiken. De processor was een PowerPC G3 op 233 MHz en het apparaat draaide op Mac OS 8. Er was overigens wel een CD-romstation ingebouwd en luidsprekers.
Hoewel de regel is dat je op LEGO Ideas serieus wordt overwogen door LEGO als je idee meer dan 10.000 stemmen krijgt, wordt het voor het Deense bedrijf waarschijnlijk nog een uitdaging om dit idee werkelijkheid te worden (als de 10.000 stemmen al worden gehaald, want het project zit nu op 7.614 supporters). Immers zal LEGO dan met Apple om tafel moeten voor een licentie en daar is het techbedrijf uit Cupertino traditioneel gezien niet zo scheutig mee. Vooralsnog genieten we dus even van de foto’s.