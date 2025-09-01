Deze LEGO-iMac is er om je naar de jaren ‘90 te transporteren

De iMacs van vandaag de dag zijn heel mooi en modern, maar veel mensen koesteren nog steeds een speciaal plekje in hun hart voor de iMac G3. De grote beeldbuis die heel Apple-stijl alle computeronderdelen bevatte, maar vooral de doorschijnende gekleurde kap die eroverheen zat: deze computer is een klassieker. En een LEGO-fan besloot dat in plastic steentjes vast te leggen.

LEGO iMac

Het bouwwerk bestaat uit 700 steentjes en is uitgevoerd in blauw. Het bouwwerk is te vinden op LEGO Ideas en werd ontwikkeld door Terauma. De mate van detail is fantastisch: de binnenkant ziet er ook echt uit als een computerbinnenkant. De bondi-blauwe computer heeft zelfs een grappige muis en toetsenbord, bedrading en een standaardje. Het ziet er geweldig uit en lijkt binnen en buiten absoluut op de beroemde iMac van weleer.