Deze iPads en iPhones ondersteunen niet langer de YouTube-app

YouTube heeft een nieuwe update uitgegeven voor zijn iOS en iPadOS en daardoor kan het voorkomen dat YouTube niet meer op jouw iPad of iPhone werkt. Geen filmpjes meer kijken via de app, al kan het altijd nog wel gewoon via de browser.

YouTube-app op iPhone en iPad

Google heeft de minimale besturingssysteemeisen voor YouTube op de iPad en iPhone aangepast, waardoor zeven iPhones en iPads nu niet langer gebruik kunnen maken van de app. Je hebt een Apple-gadget nodig die tenminste op iOS of iPadOS 16 draaien. De update heet 20.22.1 en is nu in de App Store te vinden.

Het is een beetje lullig, maar er zijn geen grote veranderingen die de update met zich meebrengen. Visueel gebeurt er dus eigenlijk niks, alleen is er in de achtergrond iets gewijzigd waardoor de app niet langer compatibel is met iOS 15 en lager. Nu zitten we inmiddels op iOS 18 als je de updates hebt gekregen op je toestel, of een iPhone 16 hebt, maar heb je nog een oud beestje, dan moet je nu waarschijnlijk afscheid nemen van de YouTube-app. Of zorgen dat je je besturingssysteem update, maar als dat niet meer automatisch gaat, dan betekent het meestal dat het niet meer kan.