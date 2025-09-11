Deze bezorgers krijgen volgend jaar een AR-bril op

Met de gekke mensen die met een Apple Vision Pro op in de auto rijden nog in het achterhoofd, voelt het misschien vreemd dat mensen straks steeds vaker een AR-bril achter het stuur op zullen hebben. Toch is dat wel de realiteit: bezorgers van Amazon krijgen er volgend jaar waarschijnlijk allemaal een op.

AR-bril op tijdens het rijden

Het is een ingewikkelde kwestie: is een bril waarbij er vanalles in het glas verschijnt niet een enorme afleiding op de weg? Tegelijkertijd zijn er ook systemen waarbij je informatie in de ruit van je auto ziet: dus wat is het verschil? Als het om de navigatie-opties gaat, is er geen verschil: het is goed om dat subtiel in een hoekje te hebben om te bekijken. Echter is het de vraag hoe zo’n bril gaat weten dat je aan het autorijden bent: de kans is groot dat hij bijvoorbeeld ook WhatsApp-berichten laat zien, die je dan weer gaat lezen, waardoor je ogen niet op de weg zijn, met alle risico’s van dien.