Deze bezorgers krijgen volgend jaar een AR-bril op

Met de gekke mensen die met een Apple Vision Pro op in de auto rijden nog in het achterhoofd, voelt het misschien vreemd dat mensen straks steeds vaker een AR-bril achter het stuur op zullen hebben. Toch is dat wel de realiteit: bezorgers van Amazon krijgen er volgend jaar waarschijnlijk allemaal een op.
Het is een ingewikkelde kwestie: is een bril waarbij er vanalles in het glas verschijnt niet een enorme afleiding op de weg? Tegelijkertijd zijn er ook systemen waarbij je informatie in de ruit van je auto ziet: dus wat is het verschil? Als het om de navigatie-opties gaat, is er geen verschil: het is goed om dat subtiel in een hoekje te hebben om te bekijken. Echter is het de vraag hoe zo’n bril gaat weten dat je aan het autorijden bent: de kans is groot dat hij bijvoorbeeld ook WhatsApp-berichten laat zien, die je dan weer gaat lezen, waardoor je ogen niet op de weg zijn, met alle risico’s van dien.
Toch gaat Amazon ervoor: het wil zijn bezorgers volgend jaar voorzien van augmented reality-brillen. Dat zijn brillen waarbij je in het glas dus bepaalde digitale elementen ziet, zoals berichten, maar ook navigatie. Het idee is dat de brillen niet alleen worden gemaakt voor de bezorgers, maar ook voor consumenten. Ze zouden eind 2026 of begin 2027 moeten verschijnen.
Het is geen verrassing dat Amazon aan zoiets werkt: naast de enorme AI-trend zijn grote techbedrijven volop bezig met het ontwikkelen van een AR-bril. Virtual reality is vaak niet zo handig: het sluit je teveel af van de echte wereld: augmented reality biedt je de echte wereld met een digitale schil eroverheen, die af en toe handige informatie (of leuke spelelementen) kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Spectacles van Snap, die we recent hebben uitgeprobeerd. Meta, Samsung, Google: het zijn allemaal bedrijven die aan dit soort brillen werken. De succesvolle Meta x Ray-Ban schijnt bovendien eind deze maand ook naar Nederland te komen. Helaas dan wel zonder AI, waardoor het vooral een bril is om in first person-perspectief content te schieten, zoals foto’s en video’s.
Maar wat is Amazon nu dan precies van plan en wat wil het dan precies op zijn bezorgers (en dus de openbare weg) los gaan laten? Het gaat om een AR-bril die luistert naar de codenaam Jayhawk en in een oog een volledig scherm biedt en daarnaast ingebouwde microfoons, luidsprekers en een camera heeft. Je kunt wel door dit scherm heenkijken, want het idee is dat bezorgers ze ook gaan dragen. Dit wordt -gelukkig- wel een aangepaste versie die Amelia heet. Ze zijn wat minder subtiel en ze bieden puur instructies over waar de bezorgers heen moeten voor hun bezorging. Het gaat echt om een soort navigatiebril dus.
AR-brillen zijn overigens niet nieuw voor Amazon. Het kwam eerder al met de Echo Frame: drie generaties zelfs. Maar de laatste in de reeks dateert alweer van 2023. Van de Amelia worden er straks eerst 100.000 gemaakt.