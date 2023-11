​Betalen voor een smartphone-update? Sony doet ‘t al met camera’s

A new custom gridline license for the Alpha 7 IV camera is coming soon. Ideal for high volume photography, it offers the ability to import customized original gridlines, which can be displayed on EVF and LCD, making for easier, more consistent images. https://t.co/fjz9Gk7Tvp pic.twitter.com/N6lCPwGqwn

Hoewel het niet voor iedereen als heel prettige toekomstmuziek klinkt, is dit wel waar we met zijn allen langzaam naartoe aan het bewegen zijn. Kijk ook naar auto’s: hoe meer zelfrijdende bolides er komen, hoe meer we Uber gebruiken, hoe groter de kans dat straks steeds minder mensen zelf een auto bezitten, maar er gewoon wordt gekozen voor deelauto’s. Het is immers een dure grap om een auto alleen al op je oprit te hebben staan: als je er gewoon af en toe eentje kunt huren voor als je wel naar die vrienden van je in de middle of nowhere gaat, of een kast gaat kopen bij de Zweedse meubelgigant, dan heb je eigenlijk niet eens meer zelf een auto nodig.

De deelmaatschappij

Elektrische fietsen zorgen er ook voor dat de fiets een steeds aantrekkelijker vervoermiddel is, zeker in Nederland waarin je vaak in je eigen dorp al veel voorzieningen hebt en je dus nooit echt heel ver hoeft te fietsen. En wil je de zaterdagboodschappen doen of de kinderen wegbrengen, dan gebruik je gewoon een elektrische bakfiets. Nu zien we niet snel gebeuren dat we elektrische deelfietsen op grote schaal zullen krijgen, maar voor de auto is in de toekomst zeker wel zo’n scenario mogelijk. We willen steeds meer van bezit af, en zorgen dat we van diensten gebruik kunnen maken wanneer we dat nodig hebben. Iets meer delen dus, en dat is eigenlijk best bijzonder in een maatschappij waarin individualisme juist zo enorm is gegroeid, mede door technologische ontwikkelingen.

We dwalen af. Terug naar Sony. Er wordt niet per se negatief gereageerd op het nieuws over die gridlines. Zo zijn scholen bijvoorbeeld heel blij, want hierdoor kunnen ze makkelijk veel dezelfde shots maken voor de schoolfoto, en snel één stijl creëren die bij iedereen hetzelfde is. Met zo’n grid kun je makkelijk iedereen op de exact zelfde manier kieken en dat zal inderdaad schoolfoto’s, maar ook andere massaprojecten, verbeteren. Sony ziet dit bijvoorbeeld ook goed toegepast worden in pretparken, waarin er altijd foto’s worden gemaakt in attracties, maar ook op cruises of zelfs de foto’s van de tandarts. Je kunt er makkelijk foto’s mee standaardiseren. Maar juist omdat dit een vooral zakelijke toepassing heeft, hangt er ook een prijskaartje aan: de gridlines gaan 149 dollar kosten, wat ongetwijfeld uitkomt op ongeveer 150 euro.