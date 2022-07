​BMW: Voor warme billen kun je nu een abonnement afsluiten

Stoelverwarming: de één vindt het heerlijk om verwarmde billen te hebben, de ander vindt het voelen alsof hij in zijn broek heeft geplast. In ieder geval weet BMW dat er genoeg fans zijn van deze functie om er een abonnementsvorm aan te hangen.

Abonnement op stoelverwarming

In Korea kost het vanaf nu geld als je warme billen wil hebben in je BMW. Het introduceert daar namelijk een abonnementsvorm voor de stoelverwarming. Zo’n voorverwarmd achterwerk is bovendien niet goedkoop. Het is ongeveer 80 euro voor een jaar (of 8 euro per maand). Hiermee wordt automotive steeds meer een soort game, waarbij je later nog een season pass voor downloadbare content kunt kopen of zelfs een abonnement kunt nemen om toegang te krijgen tot een gigabieb aan games. Je koopt een game, maar je weet eigenlijk wanneer je hem koopt al dat hij je meer gaat kosten.

Zo is dat bij auto’s natuurlijk al lang zo: zodra je hem koopt, weet je dat het alleen maar duurder wordt. Je auto gaat in waarde achteruit, maar wegenbelasting, verzekeringen, brandstof (!) en onderhoud zorgen ervoor dat je er zelf alleen maar meer en meer geld aan kwijt bent. Daar komt nu dus nog iets bij, namelijk abonnementsvormen om toegang te krijgen tot bepaalde opties. BMW biedt via een over-the-air-update bepaalde diensten, waaronder dus die stoelverwarming. Het scheelt dat je hiervoor dan niet helemaal naar een dealer hoeft.