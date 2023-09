BMW gaat toch geen abonnement doen op stoelverwarming

BMW was trying to take advantage of their clients wallets with that heated seat subscription!

Abonnement op stoelverwarming

BMW was een van de eerste automakers die het introduceerde, en we verwachten ook niet dat we nu helemaal off the hook zijn, maar de billenwarmersabonnementen gaan eruit. Blijkbaar werd er toch niet zo goed op gereageerd, op deze optie om voor 8 euro per maand de optie te krijgen om je stoelverwarming aan te zetten. Het idee dat je een auto koopt, maar nog apart abonnementen moet afsluiten voor dingen, dat ziet het publiek -nog- niet zitten.

Het zal ons niets verbazen als dit over tien jaar helemaal anders is. Het klinkt namelijk een beetje als een Google Glass-achtig idee. Toen die gadget ruim tien jaar geleden verscheen, vonden mensen dat idee van een bril met camera maar niets. Nu heb je van Facebook en Ray-Ban, maar ook van Snapchat, al jaren brillen op de markt die precies dat hebben. Het grote publiek lijkt nog niet klaar voor een abonnement op een optie in een auto die jouw eigendom is. Het is alleen de vraag hoe lang dat nog zal zijn.