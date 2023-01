​ASUS ZenBook Pro 14 Duo is een eyecatcher

Ben je op zoek naar een laptop, dan heb je daar een flinke kluif aan. Er is enorm veel keuze, maar tegelijkertijd zijn er eigenlijk weinig laptops die er echt bovenuit steken. Tenminste, niet als het gaat om uiterlijk. De meeste exemplaren zijn bijna identiek. Maar: we hebben nu een laptop in onze handen gehad die dat probleem niet heeft. ASUS Zenbook Pro 14 Duo is met zijn bijzondere extra scherm boven het toetsenbord bijzonder om te zien. Heeft hij echter meer te brengen?

Screenpad Plus Het tweede scherm heet een Screenpad Plus en het is een vrij bijzonder schermpje. Wanneer je de laptop dicht hebt geklapt, dan is hij gewoon zoals elke andere laptop, maar klap je hem open, dan scharniert het schermpje mee omhoog. Hierdoor ligt hij niet plat, maar staat hij iets omhoog en dat zorgt ervoor dat hij niet wegvalt in het toetsenbord. Het is een mooie schermpje, al lijkt hij niet helemaal van hetzelfde soort te zijn als het grote oled-scherm. Het is echter niet storend, maar maakt juist een goede scheidslijn tussen de twee. Dat onderste scherm kun je namelijk handig gebruiken om bijvoorbeeld je Spotify op te zetten. Zo kun je de muziek bedienen via je kleine schermpje terwijl je ondertussen gewoon doorgamet of werkt. En dat gamen en werken gaat als een trein op dit apparaat. Hij is snel en mede dankzij speciale technologie wordt het apparaat goed geventileerd. Dat is te merken. Je hoeft ineens een stuk minder lang te wachten als een app wordt geopend. Dat het mooie 2,8K scherm ook rap meedoet met zijn 120Hz verversingssnelheid helpt daar ook bij. Het voelt alsof je werkt op een soort ultralaptop en dat is heerlijk.

Zenbook Pro 14 Duo Dat is ook wel de gedachte die Asus had bij het maken van deze laptop. Het wil dat bijvoorbeeld mensen die ontwerpen of video’s monteren -wat toch de wat zwaardere taken zijn- ook voor deze laptop kiezen. Het heeft daarom ook diverse apps speciaal voorgeïnstalleerd, zoals Photoshop en Lightroom. Het leuke is dat deze apps automatisch al een manier hebben waarbij het kleine scherm de werktools weergeeft, zodat het grote scherm echt de focus op het beeld heeft en je lekker dichtbij je handen tools kunt selecteren. Toch hoef je dat niet per se te zijn om van deze Duo te genieten: je kunt er ook lekker op werken. Tenminste, dat hangt ervanaf waar je precies werkt. Ben jij iemand die echt een banklaptopper is, dan is dit niet de laptop voor jou. Het probleem is helaas juist dat tweede scherm. Hierdoor is het toetsenbord naar onder verplaatst en het touchpad naar rechts. Je hebt voor veel banklaptop-houdingen wel die onderkant nodig om je palmen te laten rusten.

Veel poorten Maar goed, dat kunnen we Asus nagenoeg niet kwalijk nemen: het is een echte werklaptop en dat moet je niet als een garnaal op de bank doen, maar netjes ergonomisch verantwoord achter een bureau. Met werk bedoelen we trouwens ook gamen, want daar draait deze toplaptop ook zijn hand -of scherm- niet voor om. Door zijn snelheid biedt hij goede gameprestaties. Mocht je juist wat creatiever aan de slag gaan, dan is er ook ondersteuning voor een stylus. En wil je allerlei apparatuur aan je laptop hangen, dan kun je rekenen op een flink arsenaal aan poorten, waaronder HDMI 2.1 en een Thunderbolt. Wat wij kunnen waarderen aan deze laptop, dat is dat hij niet zo lomp is. Vaak zijn gamelaptops erg bonkig, maar ook groot en zwaar. Deze Zenbook Pro is juist compacter: hij is met 1,7 kilogram niet heel licht, maar wel lichter dan verwacht. Bovendien is een formaat van 14 inch gewoon heel fijn: hij past zo in je tas en is makkelijk om mee te nemen. Je verwacht van deze laptop qua formaat en gewicht niet dat het zo’n krachtpatser is, maar dat is hij zeker wel. Heeft hij naast dat wat vreemd geplaatste toetsenbord verder geen problemen? Nou, de touchpad is ook wat klein. Hij is niet horizontaal maar verticaal gefocust en dat is een grote aanpassing, maar niet echt een welkome.

Laptop voor professionals Ook is het geen enorm goedkope laptop: je bent er momenteel tenminste 2.099 euro aan kwijt. Echter is dat voor deze laptop helemaal niet slecht. Zeker als je hem vooral professioneel wil inzetten. Designers denken toch al eerder aan laptops van boven de 1.200 euro, terwijl particulieren die een vrij gewone laptop zoeken daar meestal niet zo snel aan beginnen. Wil je alleen een beetje mailen en tekstverwerken, dan is deze laptop waarschijnlijk ook echt wat te veel voor je. Maar, aan de andere kant kan hij je misschien wel inspireren gamen eens op te pakken, of wat creatiever aan de slag te gaan; iets waar je zeker met de stylus volop je ei in kwijt zou kunnen. ASUS ZenBook Pro 14 Duo is een heel mooi apparaat, waar je heel mooie dingen mee kunt doen. Maar: niet op de bank.