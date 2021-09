​Acer Swift 3 SF316-51-51BS: een luxe laptop voor onderweg

Wat zoek je tegenwoordig in een laptop? Veel dingen die je eerst op een desktop of laptop deed, zijn nu verschoven naar de telefoon. Moet je echter veel tekstverwerken, veel e-mails versturen of veel PowerPoints maken, dan is een laptop nog steeds een aanwinst. Ook een game spelen of een streamingdienst kijken gaat vaak net even beter op het grotere scherm van een laptop. We testten Acer Swift 3 SF316-51-51BS, een laptop van 850 euro (al is hij inmiddels ook voor 799 euro te vinden).



Deze Acer-laptop is met zijn 16,1 inch een flinke laptop, die niet even makkelijk in elke tas glijdt. Toch is het de moeite waard deze laptop mee te nemen, want hij weegt maar 1,6 kilogram. Er zijn zeker lichtere laptops op de markt, maar met een 16 inch scherm zien we dat minder vaak. De laptop ziet er verder niet plastic uit, maar juist best luxe. Hij komt in een steel grey-uitvoering en lijkt mede door zijn grootte op een duurdere laptop.