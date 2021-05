​Acer - De eerste 17,3 inch Chromebook is in aantocht

In juni verschijnt de eerste Chromebook met een 17,3 inch scherm. Het is een laptop van Acer die 399 euro kost en is voorzien van een full-hd-scherm. Het apparaat heet Acer Chromebook 317 en werkt op de nieuwste Intel Celeron-processor. Naast ‘s werelds eerste Chromebook met zo’n groot formaat deed Acer meer interessante aankondigingen.

Acer Chromebook 317 Acer is nog wat stil over Acer Chromebook 317, maar wel is bekendgemaakt dat het apparaat Wi-Fi 6-ondersteuning krijgt. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels waarbij je kunt kiezen tussen een aanraakscherm of een gewoon scherm. Er zit ook een full-hd-webcam in het apparaat, dat bovendien is voorzien van 2 USB-A-ports, 1 USB-C-port en een kaartlezer voor Micro-SD-kaartjes. De Chromebook verschijnt in juni in de Benelux.

Chromebook Spin 713 Chromebook Spin 713 wordt ook vernieuwd. Deze Chromebook is een hybride waarvan het scherm verstelbaar is. Het scherm is 13,5 inch en heeft een resolutie van 2256x1504 pixels (in een 3:2-verhouding). Er zit tot maximaal een Core i7-processor in van Intel Tiger Lake. Bovendien wordt de laptop voorzien van 2 USB-C-ports met het snelle Thunderbolt 4. Dit zou de eerste Chromebook zijn die voldoet aan het Evo-platform van Intel. Chromebook Spin 713 verschijnt in juni en kost tenminste 629 euro.

Acer Predator X38 S Acer komt met nieuwe, imposante monitoren voor gamers, onder het Predator-merk. Het gaat om drie monitoren, waaronder een exemplaar van 38 inch met een resolutie van 3840x1600 pixels en een verversingssnelheid van 175Hz. Het is geen goedkope monitor, want je bent er 2399 euro aan kwijt. Dit is de Predator X38 S, die een curve heeft en Nvidia G-Sync Ultimate ondersteunt. Daarnaast heeft Acer twee andere Predator-monitoren aangekondigd: de Predator X28 is een 28 inch 4K-ips-monitor met een resolutie van 3840 x 2160 pixels en de Acer Predator CG437K S van 42,5 inch met een resolutie van 3840 x 2160 pixels. X38 S is vanaf oktober beschikbaar vanaf 2399 euro, X28 komt in november vanaf 1349 euro en CG437K S komt het eerste kwartaal van 2022 uit vanaf 1749 euro.

Acer Swift X Acer komt ook met een nieuwe laptop. Deze heeft een 14 inch scherm, een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti-videokaart en een Ryzen 5000-cpu. Het is voor het eerst dat een Acer Swift-apparaat een losse gpu gebruikt. Je kunt maximaal 16GB RAM verwachten. Het apparaat kost 999 euro en hij weeg 1,4 kilogram. Acer Swift X verschijnt in het vierde kwartaal van dit jaar. De batterij zou zo’n 17 uur meegaan.