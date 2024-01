​Apple Mac bestaat 40 jaar: en er is veel veranderd

Het is deze week veertig jaar geleden dat Apple met zijn eerste Mac op de proppen kwam. Het bijzondere aan dit apparaat was dat het een alles-in-een computer was. Wel een los toetsenbord en losse muis, maar de monitor en de ‘kast’ waren samengesmolten. Iedereen weet nog wel de leuke gekleurde iMacs uit de jaren ‘90, computers die nog vaak worden gemist, omdat ze zo’n bijzonder en leuk uiterlijk hadden. Maar Mac is er natuurlijk nog steeds.

Macintosh

De eerste Mac was een stuk minder charmant om te zien, al was hij voor die tijd (we hebben het over 1984) wel vrij compact en grappig om te zien. Hij is vierkant, heeft een monitor met daaronder een diskettegleuf en dat zorgde ervoor dat het een soort vierkante cyclops werd met een scheef lachmondje. Maar het ging uiteraard niet zozeer om het uiterlijk in die begindagen van personal computers: het ging om wat hij allemaal kon. Mac was de opvolger en veel betaalbaardere opvolger van Apple Lisa. Mac komt van McIntosh, een appelsoort waarvan Apple-man Jef Raskin erg gecharmeerd was. Echter was er al een Amerikaans bedrijf in de tech dat zo heette, dus werd er een a’tje tussengezet.

Wat erg revolutionair was aan de Mac, dat was dat het apparaat niet zo MS-Dos-computerterminal-achtig was als de concurrentie. Mede door de toevoeging van de muis en de interface die toen al een bureaublad toonde, kon je het apparaat een stuk intuïtiever gebruiken, en dat is een woord dat sowieso bij Apple hoort: je moet er eigenlijk bijna geen uitleg over hoeven krijgen: het moet logisch en vooral heel visueel werken. Nog steeds vind je op Macs van nu dingen die er toen ook al opstonden, zoals de Finder (wat eigenlijk een beetje het ‘my computer’ is van Apple).