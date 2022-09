5 toffe gadgets die Amazon nieuw heeft aangekondigd

Amazon heeft gisteren tijdens een presentatie een veelheid aan nieuwe mogelijkheden en zelfs nieuwe producten aangekondigd. Veel producten zijn enorm geïnspireerd door het werk van anderen, maar er zitten zeker wat toffe nieuwe mogelijkheden tussen. Dit zijn onze vijf favorieten.

Bewegingsmogelijkheden voor Blink Mini Blink Mini is een camera die je in huis kunt gebruiken om de boel in de gaten te houden. Echter kun je als hij eenmaal is verschoven alleen je muur bekijken. Niet zo handig. Hierom heeft Amazon een nieuwe Mini Pan Tilt ontwikkeld. Het is een soort uit de kluiten gewassen voet waarin je de camera zet en vervolgens kun je de camera op afstand door de hele kamer laten kijken. Toch handig als je wil weten wat je katten doen of -al hopen we uiteraard van niet- waar die inbreker zoal zijn handen insteekt. De camera kost los 59,99 dollar en de Mini Pan Tilt kost 29,99 dollar.

Robot Astro kan nu je huisdier herkennen Amazon heeft een zeer aandoenlijke robot op de markt gebracht: Astro. De tablet op een flink wiel heeft nu als mogelijkheid om je huisdier te herkennen. Dat is wel heel fijn, want zo zorgt hij dat hij hem niet aanrijdt. Er is echter iets belangrijkers: hij zal een video van je huisdier maken wanneer het beweegt. Ideaal voor iedereen die gekke kattenfilmpjes wil maken. Zou Amazon die ook accepteren in zijn nieuwe Ring-camera-televisieprogramma? Astro kost 999,99 euro, maar je moet wel in het bezit zijn van een uitnodiging om hem voor dit bedrag te mogen kopen. Later dit jaar komt de huisdiermogelijkheid uit voor de robot.

Een nieuwe slaaptracker en nachtlampje genaamd Halo Rise Amazon heeft Halo Rise aangekondigd. Een heel nieuw product van het bedrijf dat je op je nachtkastje zet. Het is een wekker/lamp/slaaptracker die bovendien als een wake-uplight kan werken. Hij vertelt je op basis van wat de sensoren hebben gezien qua bewegen en ademen hoe goed je hebt geslapen. Op zich is het geen grote innovatie: dit zijn allemaal dingen die anderen ook kunnen doen, maar het minimalistische en tegelijkertijd koddige design van Halo Rise is erg aansprekend en Amazon heeft verschillende dingen met elkaar verenigd in één apparaat. Het kost 139,99 dollar en verschijnt later dit jaar.

Kindle is niet zomaar een ereader meer Kindle is bekend als ereader om lekker digitaal boeken op te lezen, maar daar komt binnenkort verandering in. Amazon heeft Kindle Scribe aangekondigd. Dat is een Kindle, maar dan met stylus. Dat betekent dat je hem ook kunt gebruiken om notities te maken. Eigenlijk heel logisch dat de wereld van digitale notitieblokken en de ereader verenigen. Het E-Ink-scherm is 10,2 inch en 300ppi. Het apparaat kost 339 dollar met stylus, maar wil je de Premium-stylus dan ben je er 30 dollar meer voor kwijt. Wel heb je dan een knop waaraan je een feature naar keuze kunt toevoegen en een sensor als gum.

Ring Spotlight Pro is draadloos en werkt op zonne-energie In Nederland heb je zoiets niet heel snel nodig, want wij hebben over het algemeen geen grote landerijen, maar mocht je toch op een ietwat moeilijk bereikbare plek een camera willen hangen, dan is de Ring Spotlight Pro misschien wat voor je. Deze werkt draadloos en kan opladen via een apart verkrijgbaar zonnepaneel. Het is niet nieuw: Eufy en Arlo hebben deze opties al langer. Toch is het juist omdat Ring zo populair is wel een goede optie voor mensen die iets moeilijkere gebieden in de gaten willen houden. Er zit bovendien 3D-bewegingsdetectie op en zelfs birds eye view, zodat je alles kunt zien vanaf een hoge plek. Wil je hem met zonnepaneel, dan kost hij 249,99 dollar: zonder is hij alsnog niet goedkoop: 229,99 dollar. Ring Spotlight Pro is nu verkrijgbaar.