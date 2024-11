5 tech-hulpmiddelen om iets aan je overgewicht te doen

Het RIVM liegt er niet om: als we zo doorgaan met zijn allen, dan heeft in 2050 64 procent van de populatie overgewicht. Iets dat momenteel al erg merkbaar is bij jongeren. Tijd om daar iets aan te doen, maar dat is natuurlijk niet altijd even leuk. Lijkt de gym je de hel op aarde? Met deze tech-hulpmiddelen doe je op een vrij luie manier iets aan je gezondheid.

1. Gebruik vaker de Airfryer

Dit is een gevaarlijke aanrader, maar de Airfryer kan 100 procent iets doen aan je overgewicht. Misschien ben je gewend om er kroketten en witte afbakbroodjes in te doen, maar wist je dat je er ook heel makkelijk groenten in kan doen? Daar kleven veel voordelen aan: geen condens dat wordt verspreid door het koken, minder lang wachten tot het klaar is en ook nog veel behoud van vitaminen. Bloemkool, spruiten, wortels, bieten, pompoen: de Airfryer weet er wel raad mee. Je zou het zelfs met een dipje als snack kunnen eten, al moet je dan wel aan een dip als hummus of een op yoghurt gebaseerde dip denken.

2. Gebruik je supermarkt-app

Een van de grote redenen dat veel mensen overgewicht hebben, dat is omdat het verdomde moeilijk is om dat lekkers te laten staan. Nu gaan we niet van je vragen om dat lekkers te laten staan als het in je kastje thuis staat, want dat is moeilijk, maar probeer het anders gewoon niet te kopen. Het helpt om je supermarkt-app heel slim in te zetten. Daar zit altijd wel een boodschappenlijstjesfunctie op. Spreek met jezelf af dat je alleen de dingen op dat boodschappenlijstje mag halen (en probeer er dan ook geen snoep op te zetten). Zelfs als je jezelf een zakje snoep of chips gunt, dan loop je toch weer in dat pad met al dat lekkers en word je nog eerder verleid. Maak een lijstje en haal alleen dat.

3. Probeer een zit-sta-bureau

We herhalen het maar weer eens: zitten is het nieuwe roken. Zorg dat je spieren een beetje geactiveerd worden, zonder dat je meteen hoeft te gaan hardlopen: gebruik een zit-sta-bureau. Je kunt dan een paar uur zittend werken, dan weer een paar uur staan en zo zorg je dat je lijf actief blijft. Het voorkomt ook dat je er als een zoutzak bij gaat zitten en bijvoorbeeld nek- en schouderklachten ontwikkelt. Een win-win, en je bent zo druk met je werk bezig dat je waarschijnlijk niet eens in de gaten hebt dat je beter bezig bent als je staat dan wanneer je zit.

4. Download de Eetmeter

Oke, schrik niet: je hoeft de Eetmeter niet te gebruiken om te diëten. Dit is een app puur om te kijken of je een beetje aan je dagelijkse behoefte vetten, eiwitten, enzovoort komt. Dit kan je inzichten geven om zelf je eetpatroon iets aan te passen, als je dat wil. Het voordeel aan zo’n app als de Eetmeter is dat het niet belerend is. Het vertelt je op basis van jouw invoer van wat je eet en drinkt simpelweg waar je misschien iets te veel van neemt, en of je het nou wil of niet, onbewust neig je daarna toch iets vaker voor bijvoorbeeld bruine pasta te kiezen in plaats van wit.

5. Investeer in een slimme weegschaal

Het is natuurlijk heel makkelijk om lekker overgewicht te hebben en daar verder niet bij stil te staan. Als je nooit op een weegschaal staat, dan weet je ook niet waar je aan toe bent en dat voelt een stuk beter dan teleurgesteld zijn over je gewicht, toch? Niet helemaal. Zeker slimme weegschalen zijn een goede motivator om toch wat vaker lekkers te laten staan. Het mooie is dat ze grafieken maken over hoe je gewicht zich ontwikkeld, maar dat ze ook laten zien wat je BMI en je vetpercentage is. Het is zelfs als je niet zo gemotiveerd bent toch elke keer leuk als het naar beneden gaat en mede door de andere dingen hierboven te doen, kom je daar ook eerder dan wanneer je dat niet doet.