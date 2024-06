5 dingen die een Bluetooth-speaker sowieso moet hebben

Wil je voor de zomer een leuke Bluetooth-speaker uitzoeken, maar twijfel je nog welke het beste bij je past? Misschien weet je niet goed waar je moet beginnen met het uitzoeken van zo’n speaker: er is immers inmiddels ruime keuze. Sonos, Beats, JBL, Sony, ULT, Skullcandy, het gaat maar door. Dit zijn vijf zaken die wat ons betreft altijd thuishoren in een goede Bluetooth-speaker.

1. Waterdichtheid

In Nederland leven we met water, zo zeggen we wel eens. Dat klopt ook wel. Zeker in de zomer: als er geen water uit de lucht naar beneden stort, dan zoeken we het water zelf wel op om een frisse duik te nemen. En vooral die laatste situatie is er eentje waarin je een Bluetooth-speakertje mee wil nemen. Een gewone chillsessie bij het zwembad of de recreatieplas wordt al snel een klein feestje als je een lekker muziekje opzet. Maar je moet er wel rekening mee houden dat er water op spat, of iemand er cola overheen morst. Hoewel de IP-rating van zo’n apparaat eigenlijk alleen iets zegt over zoet water, is het toch goed om te investeren in een speaker met een goede IP-rating, zodat je, mocht je overvallen worden door een plens water uit het zwembad of uit de lucht, in ieder geval geen zorgen hebt over je audiogadget.

2. Batterijduur

De batterijduur van je speakertje moet lang zijn. De meeste exemplaren gaan wel een uur of 10 à 12 mee, maar dat is wat er op de doos staat. In werkelijkheid is het misschien iets minder, omdat je het volume heel hard zet of hem heel vaak aan en uitdoet. Er kunnen allerlei dingen zijn die de batterijduur beïnvloeden. Kies een speaker die echt wel even meegaat, zodat je niet middenin je kampeerweekend tot de ontdekking komt dat het apparaat in de lader moet.

3. Knoppen

Het is misschien raar, want elke Bluetooth-speaker heeft inmiddels wel een app waarmee het apparaat is gelinkt, maar knoppen zorgen ervoor dat iedereen invloed heeft op het volume of het pauzeren van de herrie (muziek). De knoppen zijn uiteindelijk heel handig, ook als je bijvoorbeeld wordt gebeld en je niet per se je telefoongesprek over een speaker wil doen in het park met je vrienden: die knoppen zorgen dat je snel bedenkt: oh ja, even uit, of geven andere mensen de kans om het even wat zachter te zetten zodat iemand die niet op de speaker is aangesloten even rustiger kan bellen.

4. Een touw

Dit is een rare, maar we vinden dat elke speaker wel iets moet hebben waarmee je de gadget makkelijk kunt meenemen. We bedoelen dan geen sisaltouw, maar een koord waardoor je het apparaat even aan je fietsstuur hangt of misschien aan je arm. Het zijn immers speakers voor on-the-go, dus dan wil je dat het zo makkelijk mogelijk is om ze ook daadwerkelijk mee te nemen. Zo’n koord lijkt misschien wat overdreven, maar je zal merken dat je het apparaat toch vaak oppakt en vervoert aan dat ’touw’.

5. Goed geluid

Als je een Bluetooth-speaker koopt van een bekend merk, dan zit je over het algemeen best goed qua geluid. Ga je voor een variant van de Action, dan hoor je al gauw gekraak. Je komt daarmee misschien heel anders over dan je zou willen. Investeer in een Bluetooth-speaker die qua geluid wel goed beslagen ten ijs komt, want dat zorgt er ook voor dat je hem graag aanzet en er echt volop van kunt genieten omdat het geluid gewoon goed is.

Hopelijk helpt dit je een keuze te maken: een fijne zomer gewenst!