IKEA komt met een supergoedkope speaker die 80 uur meegaat

IKEA maakt natuurlijk al jaren met Sonos speakers in allerlei originele vormen, maar zelf staat het niet echt bekend om zijn geweldige speakers. Mensen gaan als ze een Bluetooth-luidsprekertje zoeken toch meestal op zoek naar een Sonos Roam of een JBL-apparaat. Of ze gebruiken gewoon hun smartphone, al is de kans dat je je speakers opblaast wel wat groter en mis je dan wat bass. Bovendien neem je bij die speakers waarschijnlijk toch minder snel het risico om ze bij water te gebruiken.

IKEA springt nu in een gat, want het komt met een speakertje dat én klein is, én waterbestendig, én dus ook vrij lang meegaat op één keer opladen: 80 uur. De luidspreker verschijnt in de Vappeby-lijn. De speaker is niet alleen waterdicht, ook stofdicht, waardoor je hem ook zou kunnen meenemen naar het strand. Hem meenemen in het zwembadwater is misschien wat ver gaan, maar hij kan prima op de badrand staan met zijn IP67-classificatie. Hij kan in principe een half uur ondergedompeld worden in water zonder problemen, maar deze tests worden wel altijd met gewoon water gedaan, in plaats van bijvoorbeeld zoutwater of chloorwater.