3 LEGO Book Nooks om subtiel te nerden op je boekenplank

The Lord of the Rings: Balrog Book Nook

Het is het meest iconische moment van Gandalf, het moment waarop hij tegen een vijand roept: “You shall not pass!” Je kunt daar nu extra vaak aan herinnerd worden, want je zet die scene gewoon tussen je Lonely Planets en je oude woordenboeken in. The Lord of the Rings: Balrog Book Nook bestaat uit 1201 steentjes die uitbeelden hoe de personages uit de boeken van J.R.R. Tolkien recht tegenover elkaar staan. Gandalf the Grey aan de ene kant, zonder vrees, en de grote Balrog met zijn grote vleugels aan de andere. Je kunt de Book Nook klein neerzetten tussen boeken, maar als je wat meer ruimte hebt, dan is het ook mogelijk om hem helemaal open te vouwen. Hij meet dan 22 centimeter hoog, 22 centimeter breed en 17 centimeter diep. De schade? 119,99 euro moet je bankpas passeren om deze toffe Book Nook te kopen.