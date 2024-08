Samsung Developer Conference 2024: een decennium aan open innovatie

Dit is de innovatieve Shark NeverChange luchtreiniger

Schone lucht in huis, het is iets waar we niet vaak bij stilstaan. Toch is het wel degelijk belangrijk. Met al die regen van het afgelopen jaar is de luchtvochtigheid in huis vaak niet op orde. Iets dat je zelf niet in de gaten hebt maar pas zult merken als je een luchtreiniger in huis hebt.

