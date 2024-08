Samsung Music Frame review: bijzonder aanwezig

Matroesjka

Op het eerste gezicht is het een gek apparaat. Je weet eigenlijk niet zo goed waar je moet beginnen. De uitleg is hier en daar ook wat summier, maar een aantal dingen is meteen duidelijk: de kabel moet in de achterkant, de stekker in het stopcontact en het apparaat heeft een paar knoppen aan de zijkant waarmee je het aan/uitzet, of het volume hoger of lager doet. Maar het belangrijkste is dat dit apparaat vervolgens via Bluetooth verbinding kan maken met je Android-telefoon of je iPhone. Via de SmartThings-app installeer je hem en kom je al gauw in een menu waarin je bijvoorbeeld het EQ kunt afstellen, zodat je hem lekker wat meer bass kunt geven. Schrik niet, want dat krijg je ook.

Je verwacht van zo’n plat vierkant misschien weinig qua speakercapaciteit, maar deze gadget zal je verrassen: het komt flink wat volume uit. Er is dan ook wel wat demping nodig aan de achterkant, zeker als je kijkt naar het scenario waarin je het apparaat aan de muur hangt. Zoals je op de foto ziet heeft het apparaat duidelijk een luidspreker naar voren met de nodige toevoegingen om het geluid te verbeteren. Dat zit dus wel goed met de buren. Ondertussen geniet jij van een vrij hoge kwaliteit audio, met dank aan Dolby Atmos, dat aanwezig is op deze bijzondere fotolijst. Verder is dit apparaat een soort matroesjka. Eerst denk je iets te zien, maar vervolgens komen daar steeds meer dingen bij.