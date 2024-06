Samsung klaagt bij voorbaat grootste slimme ringfabrikant Oura aan

Maar laat Oura nu net voor dat laatstgenoemde aspect een patent hebben. En zo schijnen er nog vier te zijn waarmee Oura het Samsung moeilijk kan gaan maken. Reden voor Samsung om dus hoog van de toren te blazen over zijn nieuwe gadget: hoe meer erover bekend wordt en de gadget ‘established’ is, hoe moeilijker het misschien wordt voor een rechter om Oura in het gelijk te stellen. Het is spannend of het ook echt zo zal gaan, maar het lijkt er wel op dat de twee nog wel wat uit te vechten hebben.

Slimme ringen in de rechtszaal

Het is voor Oura ook spannend: in hoeverre wordt het bedrijf te machtig geacht als het om deze tak van sport gaat? En als het bekende Samsung zich in zijn markt mengt, dan is het de vraag of Oura niet heel veel van zijn aandeel gaat verliezen. Immers kent iedereen Samsung al, en kan het de slimme ring in één keer op de kaart zetten. Misschien dat Oura daar uiteindelijk ook de vruchten van kan plukken, omdat er meer focus op dat gebied komt, maar het zal zich in eerste instantie bedreigd voelen door Samsung en dat is waarschijnlijk terecht.

We moeten nog horen wat de verdere specificaties en vooral de prijs is van de Galaxy Watch, dus er zijn zeker nog zaken die roet in het eten kunnen gooien. Echter is het voor Samsung zelf nu vooral de vraag of het niet Oura zal zijn dat bij voorbaat al zorgt dat Samsung de slimme ringen niet op de markt mag brengen. Reden voor de Koreanen om in Californië bij de rechtbank vast aan te geven wat het van plan is, en te kijken hoe dat zich vormt met Oura.