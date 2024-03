Samsung maakt van zijn Galaxy Ring een dieetcoach

Samsung staat op het punt om een geheel nieuwe tak van sport aan te boren: slimme ringen. Helemaal nieuw is het niet, want het apparaat lijkt erg op een smartwatch, maar dan in een kleinere vorm, maar het is wel een nieuwe wereld waar het Koreaanse bedrijf in stapt. En die wereld was tot nu toe niet heel groot en bekend. Er is wel een Oura smartring en nog wat andere kleinere spelers, maar voor het eerst stapt een groot techbedrijf nu in deze business. En Samsung wil er graag een soort diëtist van maken.

Smartwatches zijn vaak een kleine versie van je smartphone en dat is bij smartrings net even anders. Dat komt enerzijds omdat smart rings geen schermpje hebben, maar anderzijds omdat ze een stuk kleiner zijn en dus minder ruimte hebben voor allerlei technische snufjes. Niet dat de nieuwe Galaxy Ring karig is qua sensoren: het heeft een bewegingssensor, een hartslagsensor en de optie om je ademhaling vast te leggen. En natuurlijk de stappen: die blijven belangrijk.