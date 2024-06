5 dingen die we al weten over de Samsung Galaxy Ring

Samsung heeft het apparaat geteaset en gezegd dat de gadget in de tweede helft van 2024 uitkomt. Ook is de slimme ring al getoond, maar qua specificaties moeten we toch terecht bij lekken en officiële informatie die ons via de Federal Communications Commission naar boven zijn komen drijven. Dit zijn 5 dingen die we op basis van de geruchtenmolen denken te weten over de nieuwe gadget.

1. De accu

De accu van de Samsung Galaxy Ring is afhankelijk van de grootte van de ring die je kiest. Dat blijkt uit informatie van de FCC. Er zijn ringen in diverse maten, verschillend van 5 tot en met 12. De grootste ringen hebben ook de grootste accu’s: daar kun je rekenen op 22,5 mAh. Dan hebben de middelste ringen 18,5 mAh en de kleinste batterijen zijn 17,0 mAh. Samsung heeft al laten weten dat de ring een batterijduur van 5 tot en met 9 dagen heeft, dus het hoeft in ieder geval niet zo vaak op de lader al de gemiddelde smartwatch.

2. De data

Nu kun je er ook niet zoveel mee als met een smartwatch. Zo mis je een groot scherm om bijvoorbeeld berichtjes op te lezen en te beantwoorden. Maar wel wordt bijvoorbeeld je hartslag, hartritme en het bloedzuurstofgehalte vastgelegd. Zo kun je er veel informatie uithalen die je normaal misschien uit een smartwatch haalt.

3. De coach

We schreven eerder al dat Samsung van de Galaxy Ring een soort dieetcoach wil maken. Zo zou Samsung Food geïntegreerd worden in de Ring, waardoor je maaltijdprogramma’s krijgt om te weten te komen wat je het beste kunt eten om je gezondheid op peil te houden. Zo lijkt de ring dus meer een apparaat te worden voor voeding, terwijl de watches altijd meer op beweging zitten.