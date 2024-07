Alles over de aankomende Samsung-producten lijkt al gelekt

Samsung staat op het punt om een heleboel gadgets aan te kondigen tijdens Galaxy Unpacked. Het evenement is al officieel gemaakt: Samsung heeft het op 10 juli op de agenda staan, maar welke gadgets we kunnen verwachten is nog niet door Samsung zelf bevestigd. Maar de lekken zijn zodanig serieus, dat het erop lijkt dat alles al bekend is. Dit is wat we weten.

Samsung-toestellen gelekt

Het lek komt van de bekende lekker Evan Blass, die wel heel marketing-achtig lijkend materiaal van Samsung lijkt te hebben ontdekt. Hierdoor moet het haast wel echt zijn, al is uiteraard niets zeker tot aanstaande woensdag.

Galaxy Z Fold 6

De boek-achtige Z Fold 6 heeft een scherm van 7,6 inch met een buitenscherm van 6,3 inch. De helderheid is met 2600 nits flink helderder dan dat van Fold 5. Binnenin prijkt de Snapdragon 8 Gen 3 en de batterij zou een uur langer meegaan dan de voorganger. Het toestel is 1,4 millimeter korter, maar ook 1 millimeter breder en 1,3 millimeter dunner als hij is opgevouwen. Het toestel weegt 14 gram en het zou beter tegen een stootje kunnen door een beter aluminium frame. De resolutie van het scherm is 2160 x 1856 en de camera, batterij en het glas is hetzelfde.

"The leak to end all leaks" 😁https://t.co/kDSvtNXY3s — Evan Blass (@evleaks) June 30, 2024

Galaxy Z Flip 6

De make-updoos-achtige Galaxy Z Flip 6 heeft een 6,7 inch binnenscherm en een 3,4 inch buitenscherm. Hierin zit dezelfde processor als in Fold 6, met 12 GB werkgeheugen. Het buitenscherm is geen OLED, maar IPS en het apparaat is erg gelijk aan zijn voorganger in grootte, maar wel 0,2 millimeter dunner wanneer het is gevouwen. De batterij is 300 mAh groter en komt uit op 4000 mAh en die zou 2 uur langer moeten meegaan. De camera’s zijn verbeterd met een hoofdcamera van 50 megapixel: eerst was dat 12 megapixel.

Buds en watches

Daarnaast verwachten we ook een Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro en de langverwachte Galaxy Ring. De Galaxy Watch zou een titanium ondergrond hebben in een vierkante vorm met afgeronde hoeken, met daarbovenop de bekende draairing om het horloge te besturen. De buds zijn meer naar het ontwerp van Apple’s Earpods, met stokjes eraan in plaats van de boonvorm die we van Samsung gewend zijn. Er zouden mogelijk ook nog tablets aankomen, maar die zien we van Evan Blass niet voorbij komen. Over de Galaxy Ring maakten we eerder al een uitgebreid lek-artikel. 10 juli weten we het zeker, dan vindt om 15:00 uur ’s middags Galaxy Unpacked plaats.